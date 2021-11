Ces abeilles carnivores ont de l’acide dans leurs intestins

Les scientifiques ont observé une espèce peu connue d’abeille carnivore qui arbore une dent supplémentaire pour mordre la chair.

Selon un article récent sur les abeilles, elles utilisent leur dent supplémentaire pour tirer et ramasser de la viande. Doug Yanega, un entomologiste à l’UC Riverside, affirme que ce sont les seules abeilles au monde qui ont évolué au-delà de l’utilisation de sources de nourriture produites par les plantes.

Ces abeilles carnivores ont des tripes comme des vautours

En règle générale, les abeilles ne dépendent pas de la viande comme source de nourriture. Cependant, ces abeilles sans dard au Costa Rica, ont évolué. Non seulement ils ont cette dent supplémentaire pour manger de la chair, mais leurs entrailles ressemblent également plus à celles des vautours.

« Contrairement aux humains, dont l’intestin change à chaque repas, la plupart des espèces d’abeilles ont conservé ces mêmes bactéries au cours d’environ 80 millions d’années d’évolution », a déclaré Jessica Maccaro, doctorante en entomologie à l’UCR. (via SciTechDaily)

La plupart des abeilles sans dard, ainsi que les abeilles mellifères et les bourdons, ont toutes les mêmes cinq microbes dans leurs intestins. Les bactéries trouvées dans l’intestin de ces abeilles, cependant, étaient très différentes de celles d’une abeille végétarienne typique. L’une des bactéries présentes dans les abeilles est le Lactobacillus. On le trouve souvent dans les aliments fermentés, comme le levain. Les scientifiques ont également découvert Carnobacterium, une bactérie associée à la digestion de la chair.

Creuser plus profond

Un nid d’abeilles Trigona. Certaines de ces abeilles mangent aussi de la viande. Source de l’image : megatmawardi/Adobe

Les chercheurs se sont rendus au Costa Rica pour observer de plus près les abeilles. Une fois sur place, ils installent des appâts en utilisant du poulet cru enrobé de vaseline, pour aider à éloigner les fourmis. Puis ils attendirent. L’appât a réussi à attirer les abeilles vautours et certaines espèces apparentées d’abeilles mangeuses de viande opportunistes. Les abeilles sans dard ont normalement un panier sur leurs pattes postérieures pour recueillir le pollen. Au lieu de cela, ces abeilles charognardes utilisaient ces paniers pour ramasser le poulet.

Pour aider à compléter la recherche, les scientifiques ont également collecté des abeilles sans dard qui se nourrissent à la fois de viande et de fleurs. Ils ont également collecté des abeilles qui se nourrissent uniquement de pollen. Ils ont découvert que les microbiomes des abeilles qui mangent exclusivement de la viande abritaient les changements les plus extrêmes.

Quinn, McFrederick, un autre entomologiste de l’UCR participant à l’étude, affirme que le microbiome de l’abeille vautour est enrichi de bactéries aimant l’acide que les autres n’ont pas. Il est similaire aux microbiomes trouvés chez les vautours, ainsi qu’à d’autres charognards comme les hyènes.

Les scientifiques disent que le miel produit par ces abeilles carnivores est encore sucré et comestible. Les abeilles stockent la viande qu’elles récoltent dans une zone séparée du miel. De plus, ils gardent ces chambres fermées pendant deux semaines avant même d’y accéder. Les chercheurs prévoient de creuser plus profondément dans les microbiomes des abeilles vautours. Ils espèrent pouvoir en apprendre davantage sur le rôle plus important que jouent ces microbes dans la santé globale des abeilles.