Ces accessoires de confiance vous aideront à éviter les frayeurs d’Halloween | Jeux

Presque toujours quand on parle des cauchemars de Halloween Des créatures sinistres viennent à l’esprit, des chauves-souris qui font soudain irruption pour paralyser nos cœurs…

Détendez-vous, vous pouvez arrêter de regarder de côté depuis votre bureau, car Confiance, marque de référence en accessoires numériques, s’est chargé d’analyser tous les cauchemars qui peuvent hanter un joueur et, surtout, ils ont trouvé une solution pour les éviter.

Prêt à vous armer contre la terreur ?

Souris GXT 960 Graphin : Réfléchissez vite, tirez d’abord… juste au cas où

L’une des principales craintes auxquelles un joueur peut faire face est que son arme principale, le Souris, échouer au sommet du jeu, soit en perdant le connexion avec PC ou présentant des symptômes de dysfonctionnement, tels que des mouvements involontaires.

Pour anticiper cette situation effrayante, il est nécessaire d’avoir une souris qui a un Paramètres avancés et un appariement optimal avec le PC, en plus d’un bon capteur et un glisser qui ne nous laisse jamais en rade.

Eh bien, le Graphique GXT 960 offre tout cela et bien plus encore grâce à son capteur optique avancé, avec une résolution réglable de 200 à 10 000 dpi, ce qui vous donne toute la vitesse dont vous avez besoin, en particulier pour les jeux les plus dynamiques.

Grace à patins coulissants à très faible friction Et son câble tressé sans traînée, cette souris de jeu glisse en douceur sur n’importe quelle surface, générant une réponse élevée au joueur, en particulier lorsque le poids de vos coéquipiers repose sur vos épaules et que vous ne voulez pas que la souris vous ralentisse. .

Grâce à sa conception, le cadre en nid d’abeille conserve le poids de seulement 74 grammes, offrant un temps de réponse rapide, ce qui en fait le meilleur allié pour tout jeu en ligne. De plus, il a un style personnalisé, grâce à la Effets d’éclairage RVB.

Le GXT 960 Graphin de Trust a un prix public conseillé de 39,99 €.

Chaise GXT 712 Restro Pro – Se sentir en insécurité est impossible sur le trône des joueurs

Certaines frayeurs peuvent nous faire tomber de la chaise, alors se doter d’un bon « trône de joueur », en plus de garantir un maximum de confort, est vital pour anticiper tout accident.

La chaise de jeu GXT 712 Restro Pro Il rassemble les avantages les plus élevés du catalogue de produits Trust, il est donc idéal pour éviter les maux de dos toujours redoutés, ainsi que tout type de blessure que le joueur peut avoir s’il fait partie de ceux qui passent de longues heures devant le moniteur ou écran.

Cette chaise offre un grand confort grâce à son dossier réglable, qui a avec coussins lombaires et cervicaux amovibles, accoudoir 4D et il est capable de supporter jusqu’à 150 kilos.

De Design ergonomique, son rembourrage est de haute densité aussi bien sur l’assise que sur le dossier. Il est robuste car sa base est en métal, mais, en même temps, il offre une liberté de mouvement grâce à ses roues de 65 mm et son assise entièrement pivotante. son l’apparence est élégante, avec du cuir polyuréthane végétalien, des coutures dorées et des détails à l’aspect et au toucher en daim.

La chaise GXT 712 Restro Pro Gaming de Trust a un prix conseillé de 399 €.

GXT 1126 Aura Base – Évitez le cauchemar de la surchauffe du PC avec un design unique

Les hautes températures que peut notre ordinateur C’est l’un des plus grands cauchemars de tout joueur digne de ce nom. Sans refroidissement adéquat, un processeur peut facilement dépasser les 100°C, un moment terrible où la peur nous submerge complètement.

Pour éviter cette surchauffe, Trust a le support de refroidissement avec éclairage multicolore GXT 1126 Aura. Merci à votre Ventilateur 200 mm est capable de garder notre ordinateur portable au frais dans les moments les plus critiques du jeu, de manière à ce qu’il maintienne toujours la température optimale.

De plus, pour les cas où le jeu ne demande pas autant de ressources de notre machine, la base GXT 1126 Aura dispose d’un Mode silencieux et une vitesse moyenne.

Ce socle de Confiance nous permet également d’adopter plus facilement une bonne posture du corps pour réduire les tensions sur le cou et le dos, car il s’ajuste en 4 étapes différentes, atteignant jusqu’à 210 mm de hauteur, quelque chose d’idéal pour faciliter une posture ergonomique et un angle de vision parfait.

La base Trust GXT 1126 Aura a un prix de vente conseillé de 49,99 €.

Casque GXT 433 Pylo – Connexion multi-plateforme pour que vos cris soient entendus même dans l’espace

Il y a des situations qui font peur, et l’une d’entre elles est d’aller aussi calmement pour connecter nos écouteurs à un appareil précis et vérifier qu’ils ne sont pas compatibles. Terrible!

Pour éviter cette horrible situation, Trust a le Casque GXT 433 Pylo, qui ont connexion multiplateforme qui garantit son fonctionnement avec toutes nos consoles, tablettes et le reste des gadgets que nous aimons tant.

De plus, ils offrent un grand confort, puisqu’ils sont circumaural, ou ce qui est le même, qu’ils ont un coussin en mousse rétractable extra-large qui couvre toute l’oreille. Et tout cela avec un bandeau réglable utile, de sorte qu’ils éliminent également la peur de l’inconfort pendant les longues sessions de jeu.

À propos de votre qualité sonore, le GXT 433 Pylo est doté de puissants haut-parleurs de 50 mm qui basses profondes et aigus clairs, et incorporer également un microphone pliableessentiel pour donner des instructions claires aux autres joueurs, et qui peut être facilement réduit au silence grâce à son télécommande.

Les écouteurs Trust GXT 433 Pylo ont un prix de vente conseillé de 49,99 €.

Table de jeu GXT 711 Dominus : le meilleur bureau qui ne craint rien

Enfin, n’oubliez pas que ne pas avoir assez d’espace sur le bureau peut être un véritable cauchemar pour les joueurs.

En ce sens, le amplitude Il faut non seulement permettre à tous les accessoires d’être à portée de main, mais aussi favoriser la posture pendant le jeu et améliorer nos performances grâce à un revêtement optimal.

Toutes ces fonctionnalités se retrouvent dans le Bureau GXT 711 Dominus, qui se distingue par son revêtement supérieur en polyuréthane haut de gamme. Sa surface finement texturée permet un fonctionnement parfait de la souris.

De plus, le bureau de 116 cm est capable de loger facilement deux moniteurs, ce qui est très utile pour consulter des stratégies de jeu ou suivre des discussions sur l’écran secondaire.

Le cadre en acier intègre un pied réglable en hauteur pour offrir un ajustement ergonomique parfaittandis que le bord avant arrondi vous permet de positionner de manière ergonomique vos poignets et vos avant-bras sur votre bureau.

De plus, ce bureau comprend support pour casque et lunettes, ce qui vous permet de garder votre bureau propre et organisé à tout moment, évitant ainsi tout déversement accidentel de liquides. Enfin, il a système de gestion des câbles pour éviter que ceux-ci gênent les jeux.

Le bureau Trust GXT 711 Dominus a un prix conseillé de 159,95 €.