Ces accessoires féroces du gala du Met prouvent que plus est toujours plus

As coco Chanel a dit un jour : « Avant de quitter la maison, regardez dans le miroir et enlevez une chose. »

Depuis, c’est un décret de mode. Cependant, il y a un événement où il est passionnant et encouragé à enfreindre les règles : le Met Gala.

Au fil des ans, la liste A d’Hollywood a gravi les marches du Metropolitan Museum of Art de New York, portant d’imposantes piles de chapeaux, des postiches ornés, des ailes d’ange à plumes et même des têtes et des mèches de cheveux décapitées.

Au gala du Met 2019, le thème Camp: Notes on Fashion a permis des ajouts exagérés à une mer d’ensembles déjà audacieux.

Billy Porter a fait une entrée unique, prouvant qu’un bracelet en diamant n’est rien en comparaison d’avoir de beaux hommes comme bonbon au bras. L’acteur, canalisant son dieu égyptien intérieur, était perché au sommet d’un trône alors que six hommes torse nu le portaient. De plus, il a enfilé un spectaculaire casque en or 24 carats et des ailes de 10 pieds qui enveloppaient le tapis rouge.