Ces accessoires PC Halo Infinite sont disponibles sur GameStop dès maintenant

Halo Infinite a fait des vagues dans la communauté des joueurs en tant que premier jeu Halo en plus de 6 ans. Cela reposait sur les promesses des développeurs de ramener et de réinventer l’expérience Halo pour plaire aux fans de longue date et attirer les nouveaux arrivants. Heureusement, il a livré – ainsi que des articles promotionnels attrayants pour les fans de Halo.

Certains de ces articles sur le thème Halo comprenaient des éditions Halo Infinite des contrôleurs sans fil Xbox, des lecteurs de jeu Seagate et des accessoires Razer pour PC. GameStop en particulier vend toujours certains de ces articles, y compris le pack d’accessoires pour PC Halo Infinite pour 40 $ de réduction sur le prix d’origine. Cet ensemble vert moyen comprend une souris filaire Razer DeathAdder V2 de couleur Master Chief, un clavier mécanique Razer BlackWidow V3 Green Switch et un tapis de jeu Razer Goliathus Extended Chroma Soft. Vous pouvez également les acheter séparément si vous ne voulez qu’un seul des articles.

Voici quelques liens vers les produits Halo Infinite actuellement disponibles :

Microsoft a également sorti un contrôleur Halo Infinite en édition limitée, qui est venu dans un vert spartiate qui rappelle l’armure signature de Master Chief. Malheureusement, cela s’est vendu assez rapidement et il n’est pas clair si les détaillants auront ou non les moyens de les réapprovisionner à l’avenir.

Halo Infinite a lancé son mode multijoueur tôt en tant que « bêta » environ trois semaines avant la campagne du 15 novembre 2021. Le jeu complet, y compris la campagne, a été lancé le 8 décembre 2021 à la date de sortie officielle. Ceux qui recherchent la dernière expérience Halo peuvent la trouver sur les plates-formes Microsoft, notamment PC, Xbox One et Xbox Series X|S.

Suivez-nous sur Jelly Deals pour plus d’offres sur les jeux et accessoires, Halo ou autre.