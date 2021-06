Ces actifs cryptographiques devraient augmenter de 5 à 10 fois, selon l’analyste Michaël van de Poppe

L’analyste crypto et YouTuber Michaël van de Poppe met en lumière un ensemble d’altcoins qui, selon lui, sont prêts à déclencher de nouveaux rassemblements.

Van de Poppe affirme que les actifs cryptographiques de la finance décentralisée (DeFi) tels que le protocole de prêt Aave (AAVE), la plate-forme d’agriculture de rendement yearn.finance (YFI) et l’agrégateur de rendement DFI.money (YFII) semblent prêts à entreprendre des récupérations massives après avoir été touchés pendant la correction du marché de la crypto fin mai.

« … L’ensemble du secteur DeFi est toujours prêt à faire une très grande percée à la hausse. Et non seulement YFI, non seulement YFII, mais aussi AAVE a toujours l’air très fort.

L’analyste crypto note que l’AAVE n’est pas passé en dessous des niveaux de support clés sur le graphique AAVE/BTC à 0,00825 satoshis (sat) et est resté au-dessus des moyennes mobiles critiques de 100 et 200 jours (MA).

“[AAVE] a toujours l’air très fort. Pour voir où nous pouvons aller à partir d’ici, c’est toujours au-dessus de la MA de 100 jours et de 200 jours. Il maintient toujours le niveau crucial de support car c’est le niveau crucial auquel l’AAVE doit s’accrocher.

Van de Poppe ajoute qu’en plus du secteur DeFi, les réseaux oracle décentralisés tels que Chainlink (LINK) et Band Protocol (BAND) semblent également se préparer à une évolution à la hausse.

“… L’ensemble du secteur DeFi est ce que vous pourriez regarder pour votre élan mais aussi et, je le répète encore celui-ci, la section oracle.”

Malgré le récent krach boursier, Van de Poppe note que Chainlink montre déjà de nouveau de la force dans sa paire Bitcoin (LINK/BTC).

Si Bitcoin reste stable et ne fait pas de mouvement majeur à la baisse, Van de Poppe pense que Chainlink pourrait progresser.

«Plus les gens se sentent calmes à propos de Bitcoin quand il commence à monter, plus ils recommenceront à se tourner facilement vers les altcoins.

Et avec Chainlink, vous voyez déjà que la paire Bitcoin est déjà revenue aux niveaux d’ajustement d’avant le crash. Que voyons-nous sur Chainlink contre Bitcoin? Nous pouvons voir que nous avons actuellement les MA à 100 et 200 jours comme support à travers lequel la poursuite est probable étant donné que nous ne faisons que réaliser ces hauts et ces bas plus élevés. »

Dans le cas du protocole de bande, Van de Poppe prédit que l’actif cryptographique peut également augmenter une fois qu’il surmonte la résistance à environ 0,0004 sats sur le graphique BAND/BTC.

« Avec BAND, vous pouvez voir que nous devons encore franchir cette zone de résistance. Si nous le faisons et le retournons, nous pouvons commencer à faire un mouvement similaire.

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Dario Lo Presti/Mia Stendal

