Ces actions à moyenne capitalisation peuvent offrir des rendements alpha, selon Credit Suisse ; sélectionner les grandes capitalisations peut également gagner en valeur

La financiarisation de l’épargne et une pénétration plus élevée d’Internet peuvent entraîner une augmentation des entrées de détail dans le secteur des moyennes et petites capitalisations, tandis que les grandes capitalisations peuvent rester sensibles à la vente d’investisseurs de portefeuille étrangers (FPI).

Après une course exceptionnelle cette année, Nifty50 devrait également générer de bons rendements en 2022 et 2023. Selon Credit Suisse, 38 des 50 entreprises Nifty devraient voir leur retour sur capitaux propres (ROE) augmenter au cours des deux prochaines années par rapport à la moyenne sur trois ans avant COVID. Ces actions représentent environ 76% de la pondération globale de l’indice Nifty. Dans l’espace des moyennes capitalisations, certains thèmes structurels pourraient offrir de meilleures opportunités de génération d’alpha par rapport à leurs pairs à grande capitalisation.

Le Credit Suisse figurait dans sa liste d’actions à moyenne capitalisation préférées Aarti Industries, Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd, Hindustan Aeronautics, PI Industries, Piramal Enterprises, PVR Ltd, Sunteck Realty, TeamLease Services et Zee Entertainment Enterprises. Ces actions devraient générer respectivement 17,3 %, 29,3 %, 19,6 %, 16,4 %, 8,7 %, 14,3 %, 6,8 %, 20,5 % et 13,5 % de ROE d’ici mars 2023.

Bien qu’il continue d’éviter de recommander des sociétés à grande capitalisation, il a déclaré que certaines sociétés et certains secteurs au sein de la grande capitalisation offrent un potentiel d’expansion de la valorisation dans un avenir prévisible. Les entreprises d’infrastructure, de ciment et industrielles devraient mieux performer avant le budget de l’Union 2022, et compte tenu des attentes d’une croissance plus élevée du PIB l’année prochaine, les cycliques nationales, y compris les banques privées et les grandes banques du secteur public, sont quelques-uns des segments préférés du Credit Suisse. Étant donné que l’on s’attend à une nette amélioration des perspectives d’embauche dans plusieurs secteurs comme les technologies de l’information, les services financiers et la croissance des salaires l’année prochaine, certaines sociétés automobiles, informatiques et financières semblent également positives.

Pour ses actions préférées à grande capitalisation, le Credit Suisse a choisi Ambuja Cements (12,8% ROE mars-23), Axis Bank (14,2%), Divi’s Laboratories Ltd (24,7%), Godrej Consumer Products (20,2%), Hindustan Unilever (21,6% ), ICICI Bank (15,1%), Larsen & Toubro Ltd (14,8%), Mahindra & Mahindra Ltd (12,1%), RIL (9,2%), SBI Life Insurance Company (16%), State Bank of India (14,4%) et TCS (42%).

Le Credit Suisse a déclaré que la financiarisation de l’épargne et une pénétration plus élevée d’Internet peuvent entraîner une augmentation des entrées de détail dans le secteur des moyennes et petites capitalisations à l’avenir, tandis que les grandes capitalisations peuvent rester sensibles à la vente des investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) à court terme. De plus, après la récente correction des marchés intérieurs, le secteur des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) chimiques et pharmaceutiques devrait également retrouver la faveur en 2022. Outre les développeurs pure play, les entreprises ayant une expertise dans le financement des développeurs devraient également bénéficier de la la plupart l’année prochaine.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.