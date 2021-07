Ces actions devraient monter en flèche au second semestre 2021

in

le S&P 500 fermé vendredi à un niveau record – pour le septième jour consécutif. Mais les actions étaient en baisse aujourd’hui et ont officiellement mis fin à la séquence.

Source : Shutterstock

Ce n’est pas une grande surprise.

Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les stocks augmentent chaque jour. Croyez-le ou non, sept jours consécutifs de sommets historiques du S&P 500 sont la plus longue séquence depuis 1997 !

Cela a été une première moitié de 2021 incroyable. Maintenant que nous sommes officiellement passés à la seconde, je veux parler des nombreux jalons que les actions ont franchis dans le nouvel épisode d’aujourd’hui de MoneyLine. Et, plus important encore, ce que tout cela signifie pour le reste de 2021 et au-delà…

La semaine dernière, j’ai partagé avec vous cinq actions qui, selon moi, étaient bien positionnées pour les six derniers mois de 2021 et au-delà. Si vous les avez manqués, assurez-vous de regarder l’émission pour un récapitulatif.

Aujourd’hui, il est temps de partager ma deuxième liste des cinq meilleures actions pour la seconde moitié de l’année. La liste comprend une société de stockage d’énergie basée sur l’intelligence artificielle… une nouvelle entreprise qui utilise le séquençage des protéines et une plate-forme génétique dans le domaine de la santé… une récente introduction en bourse de jeux… un jeu sur l’avenir de l’immobilier… et une société chinoise nécessaire à toute croissance économique du pays.

Alors, parlons Europe. Je pense que le continent est très sous-évalué par rapport aux États-Unis – en partie à cause de sa réouverture ultérieure après Covid-19. Alors que le « business as usual » redevient la norme, je m’attends à ce que les actions européennes commencent à se négocier à des valorisations plus proches de leurs homologues américaines.

Un domaine en particulier que nous examinerons est celui de l’automobile. L’avenir du transport — ce que j’appelle Transport 2.0 — est l’un des thèmes d’hypercroissance que je suis de près, et le marché européen semble être bon marché aujourd’hui. Je regarde sept constructeurs automobiles européens dans le podcast et partage mon point de vue sur la façon de jouer la tendance massive sur ce continent.

C’est une autre émission chargée remplie de téléscripteurs. Cliquez ici pour regarder le dernier épisode de MoneyLine maintenant.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant participer aux tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT tout le monde. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.