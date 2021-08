Films que Brad Pitt produit Alors que Brad Pitt s’est frayé un chemin à Hollywood en tant qu’acteur, il est également connu pour avoir produit des films incroyables. Certains des plus grands films qu’il a produits étaient la biographie politique, Vice, le film de Martin Scorsese, The Departed, le film historique, 12 Years a Slave, […] More