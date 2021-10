Ces actrices veulent que la communauté du cinéma latin se libère des « étiquettes »

À toutes fins utiles, le Mois du patrimoine hispanique est un moment d’unité et de célébration pour les communautés latino-américaines. Mais, pour certains, c’est aussi un temps de réflexion.

En tant que femme de 24 ans née et élevée par des parents mexicains dans une communauté à prédominance blanche, j’ai longtemps lutté avec mon identité. Pendant des années, j’ai hésité à partager mes expériences personnelles avec la race ou à m’identifier en tant que Mexicain-Américain parce que je ne peux pas m’identifier aux luttes de mon propre peuple. Je ne peux même pas tenir une conversation en espagnol.

Alors, quand le terme Latinx a commencé à gagner en popularité, j’ai pensé que c’était peut-être le label avec lequel je me sentais le plus à l’aise. De plus, il inclut les individus non conformes au genre, un mouvement que la plupart des gens peuvent soutenir.

Mais dans les conversations avec la famille et les amis, j’ai hésité à adhérer à une étiquette pour des raisons qui ne s’expliquent pas nécessairement.

Et il s’avère que je ne suis pas seul. ET! News a touché une poignée de stars latines, dont Michelle Rodriguez et Kate del castillo, pour discuter de leur point de vue sur le sujet. Au cours du processus, nous avons appris qu’il y a de bonnes raisons pour lesquelles certains d’entre nous ont des sentiments mitigés, et la représentation dans les médias en fait partie.