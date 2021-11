Ces adorables PopSockets sont en vente avec jusqu’à 20% de réduction

Les PopSockets vous sauvent la vie si vous avez des doigts d’or comme moi. Si vous êtes toujours sur votre téléphone, un PopSocket ajoute de l’adhérence et évite la fatigue. Vous pouvez également éviter d’avoir une vilaine plaie sur votre petit doigt en posant par inadvertance votre téléphone dessus tout le temps. Avant de lire cette ligne, vous n’aviez probablement même pas réalisé que vous aviez fait la même chose.

C’est pourquoi l’utilisation d’une poignée de téléphone est si essentielle. PopSocket fabrique les meilleures poignées au monde, avec des designs amusants et des dessus interchangeables. Avec autant d’offres incroyables sur les téléphones Android, des accessoires utiles comme ceux-ci sont également en vente. C’est le meilleur moment pour acheter en gros et maximiser vos économies.

Le nombre de motifs, de textures et de couleurs que vous pouvez choisir est illimité. Nous avons rassemblé pour vous ici quelques-uns des PopSockets les plus cool, les plus jolis et les plus mignons. Avec jusqu’à 20 % de réduction sur de nombreux modèles, vous pouvez obtenir ces poignées de téléphone élégantes de haute qualité à bon marché. Si vous êtes un fan de Star Wars, ce PopSocket sur le thème de Baby Yoda est un incontournable. Il n’y a rien de mieux que cet adorable visage vert avec des yeux de biche protégeant l’intégrité de votre téléphone.

PopSockets PopGrip – Star Wars | 15% de réduction



Les fans de Hardcore Baby Yoda vous diront que ce petit gars s’appelle Grogu. C’est l’extraterrestre à la peau verte le plus mignon de l’univers Star Wars et le meilleur visage à avoir au dos de votre téléphone.

13 $ sur Amazon

Ces PopSocket PopGrips interchangeables sont vraiment confortables à tenir. Chaque poignée a un dessus plat avec un design sur le dessus, c’est la partie que vous pouvez changer et une base en plastique en bas. La base en plastique adhère à votre téléphone avec un anneau adhésif solide pour que vous n’ayez pas à vous soucier de sa chute.

C’est ce qu’on appelle une prise « pop » parce que vous pouvez soulever et replier le fond comme une paille courbée. Vous pouvez faire monter et descendre l’ensemble de l’accessoire en fonction de l’espace dont vous avez besoin pour le tenir. C’est quelque chose comme une poignée de porte ronde qui peut devenir plus longue ou plus courte.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.