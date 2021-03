Ces appareils Android sont éligibles à Chrome 64 bits

L’année dernière, nous avons signalé que Google Chrome pour Android passait enfin à 64 bits, mais il s’avère que les choses étaient un peu plus compliquées que nous ne le pensions. Alors que nous pensions initialement que tous les appareils exécutant Android 10 ou une version ultérieure recevaient la version 64 bits, il est rapidement devenu évident que d’autres limitations étaient impliquées. Suite à la sortie de Chrome 89, Google a enfin expliqué ce qui se passe. Pour recevoir automatiquement la variante 64 bits, vous devez exécuter un téléphone avec Android 10 ou supérieur avec au moins 8 Go de RAM.



Les détails figurent dans un article de blog sur tout ce que Google a amélioré pour améliorer les performances de la dernière version stable de Chrome. Le passage à 64 bits est de toute façon plus pertinent sur les téléphones avec plus de RAM, où il conduit à de nombreuses améliorations:

Pour ceux d’entre vous qui ont acheté les derniers appareils Android (Android Q + et 8 Go + de RAM), nous avons reconstruit Chrome en tant que binaire 64 bits, vous offrant un Chrome plus stable qui est jusqu’à 8,5% plus rapide pour charger les pages et 28 % plus fluide en ce qui concerne le défilement et la latence d’entrée.