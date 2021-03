Ces applications Android et iOS volent des personnes aveugles – .

Ces jours-ci, il y a tellement d’alertes d’escroquerie, de pirates informatiques essayant de faufiler des applications malveillantes sur les plates-formes de magasins d’applications et d’applications d’apparence légitime qui se révèlent être tout sauf, que les magasins d’applications sont devenus une sorte de champ de mines numérique pour les consommateurs. Les applications qui peuvent vider votre compte bancaire, voler vos identifiants de connexion et vous bombarder de spam publicitaire malveillant sont de plus en plus répandues, et à peine une semaine se passe que nous n’avons pas d’autre avertissement à offrir aux gens – en termes de personnes devant faire attention de ne rien télécharger à partir d’un nouveau lot d’applications fragmentaires sur leur téléphone.

Les chercheurs d’Avast, quant à eux, sont sortis avec un nouvel avertissement concernant un type différent de catégorie d’applications à éviter. Ce sont des applications dites «Fleeceware» et, malheureusement, elles aident les développeurs à tirer des centaines de millions de dollars de propriétaires d’appareils Android et iOS sans méfiance.

Dans un nouveau rapport, les chercheurs d’Avast expliquent comment ils ont trouvé un total de 204 applications Fleeceware avec plus d’un milliard de téléchargements et plus de 400 millions de dollars de revenus sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store. «Le but de ces applications», écrivent-ils, «est d’attirer les utilisateurs dans un essai gratuit pour« tester »l’application, après quoi ils les surchargent grâce à des abonnements qui atteignent parfois 3 432 $ par an. Ces applications n’ont généralement pas de fonctionnalité unique et ne sont que des canaux pour les escroqueries contre les articles de polaire. »

Vous pouvez consulter les noms de certaines de ces applications ci-dessous, mais Avast dit que les lots qu’il a découverts à la fois sur l’App Store d’Apple et sur le Google Play Store comprennent des applications d’instruments de musique, des lecteurs de paume, des éditeurs d’images, des filtres de caméra, des applications de diseuse de bonne aventure, QR des lecteurs de code et PDF et des «simulateurs de slime». «Il semble qu’une partie de la stratégie Fleeceware consiste à cibler un public plus jeune à travers des thèmes ludiques et des publicités accrocheuses sur les réseaux sociaux populaires avec des promesses d ‘« installation gratuite »ou de« téléchargement gratuit »», poursuit le rapport d’Avast. «Au moment où les parents remarquent les paiements hebdomadaires, les polaires ont peut-être déjà extrait des sommes importantes.»

Ce sont les applications Fleeceware sur l’App Store d’Apple signalées par Avast.

Et voici les applications Fleeceware sur le Google Play Store identifiées par Avast.

Ces applications sont souvent accompagnées d’une période d’essai gratuite de trois jours, et la plupart de leurs coûts d’abonnement variaient de 4 à 12 USD par semaine (ou de 208 USD à 624 USD par an). Voici comment Avast suggère que les gens peuvent se protéger de ces types d’applications:

Des périodes d’essai gratuites de moins d’une semaine devraient attirer vos soupçons. Traitez les publicités virales vantant ces applications avec scepticisme. Et protégez vos méthodes de paiement. En d’autres termes, verrouillez vos méthodes de paiement derrière quelque chose comme une vérification biométrique ou un mot de passe.

