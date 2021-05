Ces applications ont exposé les données de millions d’utilisateurs sur Android | La technologie

Un rapport révèle que plusieurs applications ont un système de stockage des informations d’identification médiocre, ce qui met en danger les données de millions d’utilisateurs.

Le Play Store est la boutique d’applications Android et a toujours eu un problème de sécurité. Google a déployé beaucoup d’efforts dans cet aspect et il s’est amélioré si nous le comparons à ce qui s’est passé il y a quelques années, mais les applications nuisibles visant à collecter des données utilisateur ou parce qu’elles n’utilisent tout simplement pas les services appropriés continuent de s’infiltrer.

C’est ce qu’a montré Check Point Research, une société dédiée aux logiciels et à la sécurité dans différents domaines. Le rapport qu’ils ont présenté indique que de nombreuses entreprises utilisent des services cloud qui ne répondent pas aux exigences nécessaires en termes de sécurité et ont donc mis en danger les données de millions d’utilisateurs..

Les applications en question sont les suivantes: Logo Maker – Conception graphique gratuite et modèles de logo; Astro Guru: astrologie, horoscope et chiromancie; T’Leva, enregistreur d’écran, iFax entre autres dont les noms ne sont pas mentionnés. Ce qui se passerait, ce serait à la fois une fuite de données due à un système de stockage médiocre dans le cloud et un accès aux données en raison d’un manque de cryptage sécurisé.

Dans le rapport, vous pouvez voir que les données filtrées peuvent aller des adresses e-mail, de l’emplacement de l’appareil, des discussions privées, de l’ID utilisateur aux mots de passe. Pour être en mesure de vérifier que ces données sont facilement accessibles, ce que Check Point Research a fait est d’essayer d’y accéder.

L’accès selon les commentaires a été simple et rapide, car la sécurité des applications est médiocre. Ils ont également étudié le code des différentes applications afin de vérifier si elles contenaient un type de malware. Toutes ces recherches ont servi à alerter les utilisateurs afin qu’ils puissent agir en la matière.

Les malwares ciblant les appareils mobiles ont continué de croître, tandis que les utilisateurs ne protègent pas leurs téléphones. De plus, les attaques ciblent désormais l’Internet des objets, une industrie avec un très faible niveau de sécurité.

Ce qu’ils recommandent, c’est de désinstaller les applications mentionnées ci-dessus et, en plus, de supprimer tout type de compte ou de lien avec leurs services. Si l’une de ces applications nécessite la création d’un compte, votre truc serait de le supprimer avant l’application. Pour le moment ces données ne sont pas tombées entre de mauvaises mains, mais il faudra être vigilant dans les semaines à venir.