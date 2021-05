Ces applications tuent absolument la batterie de votre smartphone – .

À ce jour, nous sommes maintenant à exactement deux semaines du coup d’envoi de l’événement WWDC 2021 d’Apple, au cours duquel le PDG Tim Cook prononcera un discours d’ouverture et divers autres dirigeants d’Apple vanteront les nouveaux produits et services du fabricant d’iPhone. Parmi eux, nous verrons la prochaine version du logiciel d’exploitation mobile qui alimente les iPhones d’Apple – bien que, pour toutes les cloches et sifflets qu’Apple vantera comme étant en route grâce à iOS 15, c’est un très bon Je parie qu’au moins une chose quelque peu ennuyeuse ne changera pas pour beaucoup d’entre nous: à la fin de la journée, je n’ai plus beaucoup de jus dans la batterie de mon iPhone, et je ne retiens pas mon souffle qui changera de si tôt. Je suis un gros utilisateur d’iPhone tout au long de la journée, et c’est comme ça depuis si longtemps.

Dans ce sens, la société de stockage dans le cloud pCloud a récemment décidé de se pencher sur les pires coupables derrière ce problème – et, n’étonnant personne, beaucoup des applications mobiles les plus populaires et les plus répandues comme Facebook et Uber se sont avérées être parmi les plus gros smartphones. porcs de batterie.

Dans un résumé de ses conclusions, pCloud explique qu’il avait pour objectif de déterminer quelles applications épuisaient le plus la batterie, tout en ralentissant les performances du téléphone et en occupant le plus de mémoire. «En regardant quelles applications sont les plus exigeantes sur nos téléphones, nous avons (analysé) trois choses», note pCloud. «Les applications utilisées par chaque application, telles que l’emplacement ou l’appareil photo, la batterie utilisée par ces applications et la disponibilité du mode sombre.

«En combinant les résultats de ces trois facteurs, nous avons été en mesure de calculer laquelle des 100 applications les plus populaires est la plus exigeante et de les déclarer comme les meilleurs tueurs de téléphones.» Et vous consultez leur liste des pires contrevenants dans le graphique et sur le lien ci-dessous.

Savez-vous quelles applications sont les plus exigeantes et occupent la grande majorité de l’espace de votre téléphone? Https: //t.co/uDrGhMOVTE pic.twitter.com/MABmNm2zlN – pCloud (@pCloudapp) 14 mai 2021

Selon cette analyse, les applications de médias sociaux et les applications de rencontres sont les plus coupables lorsqu’il s’agit de vider la batterie de votre smartphone. pCloud note que Facebook, Instagram, Linkedin, Snapchat, YouTube et WhatsApp sont tous dans le top 20, et tous permettent à près d’une douzaine de fonctionnalités de fonctionner en arrière-plan (ce qui consomme beaucoup de batterie et de ressources de votre téléphone). De même, les applications de rencontres Bumble, Grindr et Tinder représentent 15% des applications les plus gourmandes en batterie, et elles permettent à environ 11 fonctionnalités de fonctionner en arrière-plan.

Pour cette analyse, pCloud indique que chaque «demande» d’une application particulière sur les ressources d’un iPhone, comme le Wi-Fi, a été pondérée, en fonction de sa consommation de batterie perçue, pour obtenir une demande totale pondérée. «Si une application avait accès à un plus grand nombre d’autorisations d’épuisement de la batterie», explique la société, «elle serait classée parmi les meilleurs tueur de téléphones.»

