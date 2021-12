Ces athlètes ont acheté une bière aux fans après en avoir renversé une accidentellement

Acheter une bière à un match de sport professionnel n’est pas bon marché. Si vous essayez de faire la fête tout en regardant votre équipe préférée en personne, vous pouvez vous attendre à payer 10 à 15 $ par boisson. Même les athlètes les mieux payés réalisent que le coût de s’amuser à un jeu peut s’additionner rapidement.

Renverser accidentellement la boisson de quelqu’un est l’un des pires sentiments que vous puissiez ressentir lors d’un match. Bien que remplacer la boisson soit souvent un inconvénient à cause des files d’attente et des prix, c’est toujours quelque chose qu’un renversement accidentel de bière doit faire. Les athlètes comprennent cela même lorsqu’ils sont en compétition.

Lors d’un récent match, la star des Red Wings, Dylan Larkin, a renversé la boisson d’un fan lorsqu’il a claqué dans le verre pendant les échauffements. Il a immédiatement trouvé un membre du personnel de l’équipe et lui a demandé de retirer 20 $ de son casier pour remplacer la boisson.

Le même scénario est arrivé au gardien des Golden State Warriors Gary Payton II plus tôt ce mois-ci. Payton a renversé accidentellement la boisson d’un fan et s’est immédiatement excusé. Il a demandé aux fans ce qu’ils buvaient (vraiment !), a demandé à un membre du personnel de remplacer la boisson, a apporté une serviette pour aider à la nettoyer et s’est de nouveau excusé.

Le Gant a visiblement bien élevé son fils.

C’est agréable de voir les athlètes se soucier tellement de l’expérience des fans qu’ils sont prêts à prendre le temps et les efforts pour remplacer une boisson renversée même lorsqu’ils ont tant d’autres choses sur lesquelles se concentrer.

Soyez plus comme GPII et Dylan Larkin pour vos voisins.