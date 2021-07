Ces bandes lumineuses LED Xiaomi avec WiFi donnent une touche personnelle à votre maison et sont en vente pour 19 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Rejoignez la dernière tendance en matière de décoration et donnez à votre maison une touche personnelle avec ces bandes lumineuses LED de Xiaomi. Ils sont équipés d’une connexion WiFi, peuvent être contrôlés avec Alexa et sont actuellement en vente pour seulement 19,99 euros.

Les bandes lumineuses LED sont devenues un objet de désir dans le secteur de la décoration. De plus en plus de personnes sont incitées à les utiliser pour personnaliser leur salon, leur chambre ou leur salle de jeux. Ils fournissent un éclairage très attrayant et subtil qui peut être utilisé pour mettre en évidence des objets ou diriger la vue de l’observateur vers une zone spécifique.

Si vous aussi vous souhaitez rejoindre cette tendance déco, vous avez maintenant la possibilité de acheter des bandes lumineuses LED Xiaomi à moitié prix. Ils sont en vente chez MediaMarkt et ne coûtent que 19,99 euros.

C’est une excellente occasion d’acheter ces bandes LED beaucoup moins chères. Habituellement, son prix est d’environ 40 euros (ils sont actuellement à 37 euros en Amazonie Espagne), de sorte que Vous économisez près de 20 euros si vous profitez de cette offre.

Bande de lumière LED flexible d’une longueur de 2 mètres pour que vous puissiez décorer votre maison en suivant les dernières tendances. Il a plus de 16 millions de couleurs et une connexion WiFi. Il est contrôlé avec l’application mobile et est compatible avec Alexa.

Le nom complet de ce modèle est Xiaomi Yeelight Smart Light Strip Plus et est une bande LED flexible de 2 mètres. Il a une longueur suffisante et, étant flexible, vous pouvez le placer autour du meuble, derrière le canapé ou la tête de lit, en l’adaptant à vos besoins décoratifs.

Les lumières LED qui composent l’offre du bandeau 16 millions de couleurs à choisir avec l’avantage d’avoir une faible consommation, vous n’aurez donc pas peur sur la facture d’électricité. Le produit est certifié IP65 pour la résistance à la poussière et aux projections d’eau.

La bande lumineuse intelligente Xiaomi Yeelight Plus Il dispose d’une connexion WiFi et peut être contrôlé via l’application mobile Yeelight. Grâce à cela, vous avez la possibilité d’allumer et d’éteindre les lumières à distance, ainsi que d’ajuster leur couleur et leur niveau de luminosité.

En outre, est compatible avec Alexa, afin que vous puissiez les gérer à l’aide de commandes vocales. Demandez simplement à l’assistant d’Amazon d’allumer les lumières, de régler la luminosité ou de changer la couleur, et la bande lumineuse LED suivra vos commandes.

