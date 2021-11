Ces baskets ont l’empreinte carbone la plus faible jamais enregistrée

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Si vous recherchez des chaussures respectueuses de l’environnement, durables et à la mode, ne cherchez pas plus loin que les IBI Slip-On de Cariuma. Ces chaussures ont la plus faible empreinte carbone de toutes les baskets. Déjà. Selon une étude de mars 2021, chaque paire a une émission de carbone de 5,48 kg CO₂e. Au-delà de cela, les baskets à enfiler sont super confortables et sont dotées d’une mousse à mémoire de forme légère et amovible. Les chaussures sont disponibles en tailles hommes et femmes et vous avez le choix entre huit couleurs. Ils sont conçus pour durer et ils sont même lavables en machine.

Il existe de nombreux autres styles écologiques disponibles chez Cariuma. Et, si vous cherchez une autre raison de magasiner, Cariuma a lancé son propre programme de reboisement. L’entreprise plante deux arbres dans la forêt tropicale brésilienne pour chaque sneaker vendue. Mais attendez, il y a plus. Pendant une durée limitée, les clients bénéficieront de la livraison express gratuite lorsqu’ils utiliseront le code GIFTEARLY à la caisse. Célébrez la Journée nationale du recyclage en achetant certains de nos styles préférés ci-dessous.