Ces boîtes d’abonnement font des cadeaux de Noël incroyables

Il y a 365 jours en 2022 – et apparemment autant d’opportunités de cadeaux : anniversaires, anniversaires, Saint-Valentin, etc. Si tout cela vous semble trop, surtout à la veille des fêtes de fin d’année, restez simple. Offrez des boîtes aux personnes figurant sur votre liste de cadeaux toute l’année. Des boîtes d’abonnement, c’est-à-dire.

Une boîte d’abonnement, pour les non-initiés, est généralement une boîte thématique et organisée de goodies qui arrive chaque mois à la porte de la personne chanceuse de votre vie, ou quelles que soient les conditions de l’abonnement. (Et oui, il est parfaitement acceptable d’acheter une boîte d’abonnement pour vous aussi.) Le marché des boîtes d’abonnement d’Amazon propose des centaines d’options, suffisamment pour servir tout le monde, de l’amoureux des chiens dans votre vie au fanatique de Harry Potter. De nombreux marchands vendant via Amazon offrent la livraison gratuite, et Amazon lui-même propose une politique d’annulation à tout moment sans tracas pour toute boîte vendue via son site.

Alors qu’est-ce que tu attends? Voici une liste des meilleurs choix pour inspirer votre voyage de cadeaux. Chaque recommandation est disponible à l’achat via Amazon, et chacune est notée quatre étoiles ou plus (sur la base d’au moins 250 avis d’utilisateurs). Commençons à déballer vos options.

BarkBox : Boîte d’abonnement pour chien

(Photo : Boîte d’écorce via Amazon)

BarkBox promet une livraison mensuelle composée de deux jouets pour chiens, de deux sacs de friandises pour chiens et d’un produit à mâcher ; chaque box est construite autour d’un thème mensuel. Sélectionnez simplement la taille du chien pour lequel vous achetez des cadeaux : petit, moyen ou grand. Peu importe la taille, les boîtes sont au même prix : 35 $ par mois. La livraison est gratuite dans les États-Unis contigus (c’est-à-dire pas en Alaska ou à Hawaï).

BarkBox, 35 $ par mois



ABONNEZ-VOUS MAINTENANT

Abonnement Coffret Beauté Allure

(Photo: Allure via Amazon)

Cette boîte d’Allure s’engage essentiellement à offrir de la valeur et de l’expertise – et, oh, oui, aussi du maquillage. Allure dit que chaque boîte mensuelle contient au moins six produits testés par les éditeurs, dont au moins trois seront de taille normale. En octobre dernier, par exemple, Allure dit que les abonnés ont reçu des articles de Boscia, Kaja, Whish et plus encore. La boîte d’abonnement coûte 23 $ par mois; Allure fixe la valeur au détail du contenu d’un mois à plus de 100 $.

Coffret beauté Allure, 23 $ par mois



ABONNEZ-VOUS MAINTENANT

Bitsbox : coder pour les enfants

(Photo : Bitsbox via Amazon)

Bitsbox s’adresse aux enfants qui veulent apprendre à coder – ou, franchement, dont les parents ou tuteurs veulent qu’ils apprennent à coder. Chaque box mensuelle est livrée avec une douzaine de projets d’applications, ainsi que des autocollants, une explication pour les adultes et plus encore. Les nouveaux abonnés commenceront avec la box de niveau 1. À partir de là, les cases montent de niveau séquentiellement. Au fur et à mesure que les compétences de codage de votre enfant évoluent, les supports proposés par Bitsbox évoluent également. Le codage se fait via le site Bitsbox. Recommandé pour les 6-12 ans.

Notez que Bitsbox enseigne le codage dactylographié, donc votre codeur de la taille d’une pinte a besoin d’accéder à un clavier physique (et, oui, à Internet). Dans l’ensemble, aucun équipement spécial n’est nécessaire : Bitsbox dit que n’importe quel ordinateur portable ou de bureau capable d’exécuter « n’importe quel navigateur Web moderne » fera l’affaire. Au dernier aperçu, un abonnement Bitsbox de base est de 23,77 $ pour la première boîte ; après, l’abonnement se renouvelle à 33,95 $ par mois. Il existe également un abonnement Bitsbox de luxe : il est expédié le premier mois pour 31,47 $, puis 44,95 $ pour chaque mois suivant.

Bitsbox, 23,77 $ et plus pour le premier mois

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT

TheraBox : soins personnels

(Photo : Therabox via Amazon)

Cette boîte d’abonnement est parfaite pour quelqu’un qui a besoin de se faire dorloter et de se détendre. Chaque TheraBox mensuelle est livrée avec six à huit produits de taille normale, tels que des savons de bain et des gommages biologiques, ainsi qu’une activité de bonheur. Une boîte de 2020, par TheraBox, livrait des articles de marques telles que Meg Cosmetics, J&L Naturals et Clear My Head, et comprenait un tableau de lettres en feutre qui n’attendait qu’une citation inspirante.

TheraBox propose sa première box à 29,99 $, puis à 45 $ le mois suivant. Il estime que le contenu de chaque boîte mensuelle vaut plus de 120 $. La livraison est gratuite.

TheraBox, 29,99 $ pour le premier mois

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT

Bokksu : Boîte d’abonnement aux collations

(Photo : Bokksu via Amazon)

D’accord, il y a donc beaucoup de boîtes de collations par abonnement parmi lesquelles choisir sur Amazon : des barres nutritionnelles aux noix en passant par le céto. Nous mettons en évidence la boîte Bokksu car, si vous me permettez l’expression, c’est un peu en dehors de la boîte. De plus, il a reçu des avis extrêmement positifs sur Amazon : une note de quatre étoiles et demie basée sur plus de 1 000 avis d’utilisateurs.

Bokksu propose une dose thématique mensuelle de 20 à 25 collations japonaises (bouffées de mochi ! algues tempura ! bonbons au saké !), expédiées directement du Japon – sans frais d’expédition supplémentaires pour vous. Chaque boîte comprend également un guide qui informe votre expérience de grignotage avec des antécédents et des informations sur le thème du mois, les profils de saveurs de la boîte et plus encore. La première boîte Bokksu est au prix de 44,95 $; ensuite, c’est 49,95 $ pour chaque mois suivant. Au dernier regard, il y a une offre de 5 $ sur la première boîte.

Bokksu, 44,95 $ pour le premier mois

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT

Boîte d’abonnement pour les personnes qui sont littéralement là pour le thé : Simple Loose Leaf Tea Company



(Photo: Simple Loose Leaf Tea Company via Amazon)

Simple Loose Leaf Tea Company propose un certain nombre de coffrets d’abonnement : ceux axés sur les thés noirs en vrac, les thés verts en vrac, les tisanes en vrac et un échantillonneur de feuilles en vrac. Chaque type de boîte est expédié gratuitement et est disponible en pack de quatre thés, trois thés ou deux thés. Au nom de l’économie de saveur, les thés sont présentés dans des sachets refermables. Votre boîte initiale est même livrée avec des filtres en lin réutilisables. Au moment de la publication, Simple Loose Leaf Tea Company propose ses premières boîtes – des collections de deux, trois et quatre thés – pour seulement 5 $. La collection de deux thés est de 14,90 $ pour chaque mois suivant. La sélection de trois thés coûte 19,90 $ la boîte après le premier mois ; la boîte de quatre thés est de 24,90 $.

Simple Loose Leaf Tea Company (quatre thés), 5 $ pour la première boîte

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT

Coffret d’abonnement pour les personnes ayant froid aux pieds : Sock Fancy

(Photo: Sock Fancy via Amazon)

Avec cette boîte d’abonnement (ou ce forfait, vraiment), Sock Fancy vous livrera (ou votre cadeau) une nouvelle paire de chaussettes d’équipage ou de non-présentation une fois par mois – ou, à peu près au tarif que vous (ou votre cadeau) probablement perd une paire. Sock Fancy ne vous dira pas à l’avance quel type de chaussettes vous obtiendrez – c’est parce que c’est censé être une surprise. Sock Fancy promet que toutes ses chaussettes en coton peigné sont élégantes, durables et fabriquées sur une machine à tricoter à 200 aiguilles. Donc, en gros, cette box d’abonnement est censée réserver une bonne surprise.

Les colis sont expédiés gratuitement. Un premier envoi de chaussettes invisibles pour hommes ou femmes peut être acheté pour 9,60 $, et 12 $ par mois par la suite. Les prix des chaussettes d’équipage varient selon que vous achetez des chaussettes pour hommes ou des tailles pour femmes.

Sock Fancy (chaussettes invisibles, hommes ou femmes), 9,60 $ pour la première boîte

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT

Coffret d’abonnement pour les fans d’Harry Potter : Harry Potter T-shirt Club

(Photo : Harry Potter T-Shirt Club via Amazon)

Êtes-vous, ou connaissez-vous, le fan de Harry Potter qui a absolument tout Harry Potter ? Le Harry Potter T-Shirt Club est peut-être le ticket pour faire bouger les choses à Poudlard.

Chaque mois, vous recevrez un t-shirt Harry Potter sous licence officielle exclusif aux membres du club. Des tailles pour hommes, femmes et jeunes sont disponibles. Au dernier regard, le prix de l’abonnement est le même, peu importe pour qui vous achetez : 17,99 $ pour le premier mois, puis 19,99 $ la boîte pour chaque mois suivant. La livraison est gratuite. (Et, en toute transparence, il semble que la seule boîte impliquée dans cette boîte d’abonnement soit les boîtes Amazon dans lesquelles les chemises sont expédiées.)

Club de t-shirts Harry Potter, 17,99 $ pour la première boîte

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT

Autres idées de cadeaux de dernière minute pour la période des Fêtes :