Ces boîtes d’abonnement font des cadeaux de Noël incroyables

Une boîte d’abonnement est le cadeau qui ne s’arrête littéralement jamais de donner – jusqu’à ce que vous décidiez qu’il le devrait. Comme son nom l’indique, une box d’abonnement est généralement un forfait mensuel avec un seul thème, arrivant à la porte de votre adresse désignée. Vous pouvez acheter une boîte d’abonnement pour vous-même, ou vous pouvez en offrir une en cadeau – une boîte organisée, par exemple, de charcuterie ou de Marvel Funko Pops est définitivement un départ du même vieux, du même vieux ce jour férié.

Les politiques « Annuler à tout moment » sont courantes, ce qui facilite la rupture avec votre boîte. Si vous achetez auprès d’un marchand via Amazon – et le marché d’Amazon propose plus de 400 options de boîte d’abonnement – alors vous gérerez l’abonnement via la section « Abonnements et abonnements » du site. Annulez en un clic ou modifiez vos paramètres de renouvellement en un autre clic. Amazon soutient également les achats de boîtes d’abonnement avec sa « garantie A à Z », qui offre une protection contre les envois manquants, perdus, retardés ou endommagés.

Si une boîte d’abonnement semble être la réponse à vos besoins de cadeaux de vacances et plus encore, mais que vous ne savez pas par où commencer, alors nous avons une bonne nouvelle : nous avons organisé une liste de boîtes d’abonnement suggérées. Nos recommandations sont toutes disponibles à l’achat via Amazon, et toutes sont notées sur le site comme étant de quatre étoiles ou plus, sur la base d’au moins 250 avis d’utilisateurs. Et, oui, tout peut être annulé à tout moment via Amazon.

Chaque suggestion ici s’adresse à un type de personne spécifique : l’amateur de chiens, l’amateur de thé et l’amateur de maquillage, inclus. Et, rappelez-vous, ce n’est pas grave si tous ces types de personnes sont vous.

Coffret d’abonnement pour le propriétaire de chien : BarkBox

(Photo : Boîte d’écorce via Amazon)

BarkBox promet une livraison mensuelle composée de deux jouets pour chiens, de deux sacs de friandises pour chiens et d’un produit à mâcher ; chaque box est construite autour d’un thème mensuel. (Essayez de deviner ce qu’était octobre…)

BarkBox dit que la première boîte sera expédiée immédiatement ; la livraison est gratuite dans les États-Unis contigus (c’est-à-dire pas en Alaska ou à Hawaï).

Sélectionnez la taille de chien pour laquelle vous achetez des cadeaux : petit, moyen ou grand. Peu importe la taille, les boîtes sont au même prix : 35 $ par mois.

BarkBox, 35 $ par mois

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT

Coffret d’abonnement pour la personne qui ️ se maquille : Allure Beauty Box

(Photo: Allure via Amazon)

Cette boîte d’Allure s’engage essentiellement à offrir de la valeur et de l’expertise – et, oh, oui, aussi du maquillage.

Vétéran du secteur des boîtes d’abonnement, Allure affirme que chaque boîte mensuelle contient au moins six produits testés par les éditeurs, dont au moins trois seront de taille normale. En octobre, par exemple, Allure affirme que les abonnés ont reçu des articles de Boscia, Kaja, Whish et plus encore. Un mini-magazine Allure est également inclus dans chaque coffret.

L’abonnement coûte 23 $ par mois; Allure fixe la valeur au détail du contenu d’un mois à plus de 100 $.

Coffret beauté Allure, 23 $ par mois

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT (Photo : Bitsbox via Amazon)

Coffret d’abonnement pour les enfants : Bitsbox

Bitsbox s’adresse aux enfants âgés de 6 à 12 ans qui souhaitent apprendre le codage – ou, franchement, dont les parents ou tuteurs souhaitent qu’ils apprennent le codage. Chaque box mensuelle est livrée avec une douzaine de projets d’applications, ainsi que des autocollants, une explication pour les adultes et plus encore. Les nouveaux abonnés commenceront avec la boîte de niveau 1 (intitulée « Animal House »). Il présente des concepts et est livré avec un classeur pour toutes les cartes d’application que vous obtiendrez. À partir de là, les cases montent de niveau séquentiellement. Au fur et à mesure que les compétences de codage de votre enfant évoluent, les supports proposés par Bitsbox évoluent également. Le codage se fait via le site Bitsbox.

Notez que Bitsbox enseigne le codage tapé, donc votre codeur de la taille d’une pinte a vraiment besoin d’accéder à un clavier physique (et, oui, à Internet). Dans l’ensemble, aucun équipement spécial n’est nécessaire : Bitsbox dit que n’importe quel ordinateur portable ou de bureau capable d’exécuter « n’importe quel navigateur Web moderne » fera l’affaire.

Au moment de la publication, la première Bitsbox était vendue 21 $ ; après, l’abonnement sera renouvelé à 30 $ par mois.

Bitsbox, 21 $ pour le premier mois

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT

Coffret d’abonnement pour les soins personnels : TheraBox

(Photo : Therabox via Amazon)

La boîte d’abonnement TheraBox est parfaite pour quelqu’un qui a besoin de se faire dorloter et de se détendre. Chaque TheraBox mensuelle est livrée avec six produits ou plus, tels que des savons de bain et des gommages biologiques, ainsi qu’un article de pleine conscience. Une boîte de 2020, selon TheraBox, livrait des articles de marques telles que Meg Cosmetics, J&L Naturals et Clear My Head, et comprenait un tableau de lettres en feutre qui n’attendait qu’une citation inspirante.

TheraBox proposait sa première box à 32$, puis à 45$ un mois plus tard. Il estime que le contenu de chaque boîte mensuelle vaut plus de 120 $. La livraison est gratuite.

TheraBox, 32 $ pour le premier mois

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT

Abonnement box pour les gourmands : Bokksu

(Photo : Bokksu via Amazon)

Il y a donc beaucoup de boîtes de collations par abonnement parmi lesquelles choisir sur Amazon : des cookies au céto. Nous mettons en évidence la boîte Bokksu car, si vous me permettez l’expression, c’est un peu en dehors de la boîte. De plus, il a reçu des avis extrêmement positifs sur Amazon : une note de quatre étoiles et demie basée sur plus de 1 000 avis d’utilisateurs.

Bokksu propose une dose thématique mensuelle de 20 à 25 collations japonaises (bouffées de mochi ! algues tempura ! bonbons au saké !), expédiées directement du Japon – sans frais d’expédition supplémentaires pour vous. Chaque boîte comprend également un guide qui informe votre expérience de grignotage avec des antécédents et des informations sur le thème du mois, les profils de saveurs de la boîte et plus encore.

La première boîte Bokksu est au prix de 45 $; ensuite, c’est 50 $ pour chaque mois suivant.

Bokksu, 45 $ pour le premier mois

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT

Boîte d’abonnement pour les personnes qui sont littéralement là pour le thé : Simple Loose Leaf Tea Company



(Photo: Simple Loose Leaf Tea Company via Amazon)

Simple Loose Leaf Tea Company propose un certain nombre de coffrets d’abonnement : des coffrets axés sur les thés noirs en vrac, les thés verts en vrac, les tisanes en vrac et un échantillonneur de feuilles en vrac. Chaque type de boîte est expédié gratuitement et est disponible en pack de quatre thés, trois thés ou deux thés. Au nom de l’économie de saveur, les thés sont présentés dans des sachets refermables. Votre boîte initiale est même livrée avec des filtres en lin réutilisables.

Au moment de la publication, Simple Loose Leaf Tea Company proposait ses premières boîtes – des collections de deux, trois et quatre thés – pour 5 $. La collection de deux thés était de 15 $ pour chaque mois suivant. La boîte des quatre thés : 25 $.

Boîte de quatre thés Simple Loose Leaf Tea Company, 5 $ pour la première boîte

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT

Coffret d’abonnement pour les personnes ayant froid aux pieds : Sock Fancy

(Photo: Sock Fancy via Amazon)

Avec sa boîte d’abonnement (ou son forfait, vraiment), Sock Fancy vous livrera (ou votre cadeau) une nouvelle paire de chaussettes d’équipage ou de non-présentation une fois par mois – ou, à peu près au taux que vous (ou votre cadeau) perdez probablement une paire. Sock Fancy ne vous dira pas à l’avance quel type de chaussettes vous obtiendrez – c’est parce que c’est censé être une surprise. Sock Fancy promet que toutes ses chaussettes en coton peigné sont élégantes, durables et fabriquées sur une machine à tricoter à 200 aiguilles. Donc, en gros, cette box d’abonnement est censée réserver une bonne surprise.

Les colis sont expédiés gratuitement. Un premier envoi de chaussettes invisibles pour hommes ou femmes peut être acheté pour 9,60 $, et 12 $ par mois par la suite. Les prix des chaussettes d’équipage varient selon que vous achetez des chaussettes pour hommes ou des tailles pour femmes.

Sock Fancy (chaussettes invisibles, hommes ou femmes), 9,60 $ pour la première boîte

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT

Coffret d’abonnement pour les fans d’Harry Potter : Harry Potter T-shirt Club

(Photo : Harry Potter T-Shirt Club via Amazon)

Êtes-vous, ou connaissez-vous, le fan de Harry Potter qui a absolument tout Harry Potter ? Le Harry Potter T-Shirt Club est peut-être le ticket pour faire bouger les choses à Poudlard. Chaque mois, vous recevrez un t-shirt Harry Potter sous licence officielle avec un « nouveau design mystère ». Traduction : vous n’obtiendrez rien du présentoir au grand magasin ; ces chemises sont imprimées par Amazon et exclusives aux membres du club de T-shirts.

Des tailles pour hommes, femmes et jeunes sont disponibles. Au dernier regard, le prix de l’abonnement était le même, peu importe pour qui vous achetez : 20 $ par mois. La livraison est gratuite. (Et, en toute divulgation, il semble que la seule boîte impliquée dans cet abonnement soient les boîtes Amazon dans lesquelles les chemises sont expédiées.)

Club de t-shirts Harry Potter, 20 $ par mois

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT

