Ces bottes les plus vendues sur Amazon sont en vente pour moins de 50 $

Vous vous demandez ce que disent les vrais acheteurs d’Amazon ? Consultez les critiques suivantes.

« J’ai décidé que je voulais une autre paire de bottes (je suis une maman de hockey) pour la patinoire, mais je ne voulais plus payer pour Sorels. Je les ai commandées dans un 11 et elles me vont à merveille! J’adore la doublure duveteuse et le look des bottes. Dans l’ensemble, je suis très satisfait d’eux. Ils ont gardé mes pieds bien au chaud au cours d’une longue journée de hockey dans une patinoire froide. «

« Après les avoir portées dans le Wyoming pendant une semaine, dans la neige et par temps froid, je dois dire que ce sont de superbes bottes. Non seulement elles ont l’air mignonnes, mais elles ont également gardé mes pieds au sec et assez chauds. »

« Wow, ces choses sont confortables et chaudes. J’habite à Chicago et je vais au parc pour chiens avant l’aube tous les jours. Il fait vraiment froid ici en hiver et le sol gelé peut parfois être insupportable. Je les porte depuis quelques jours maintenant avec des skis en laine mes chaussettes et mes orteils ne sont pas devenus moins que douillets. Une très bonne traction sur le sol givré, un port confortable pendant une longue période et un soutien des orteils vraiment solide. «

« Jusqu’à présent, je les ai épuisés en pelletant la neige, en promenant les chiens et en conduisant. Ils ont dépassé mes attentes. Ils ont un bon mouvement au niveau de la cheville et le soutien était suffisant pour que mes pieds ne me fassent pas mal. Globalement très satisfait de cela boot, mes nouvelles ‘dernières bottines’. »

« Donc, j’ai des pieds Flintstone ridiculement larges et plats. Par exemple, je n’ai JAMAIS rencontré de paire de chaussures qui ne sont pas spécifiquement dimensionnées pour mes pieds. Il est difficile de trouver des bottes d’hiver larges que j’aime. J’ai commandé ces bottes sur un caprice, 100 pour cent m’attendant à ce que je doive les renvoyer. OMG – vous les gars! Ils vont! Ils vont avec des chaussettes épaisses! Je suis étonné! Ils sont confortables! J’ai marché deux miles avec eux sans inconfort! De plus, elles sont bien plus mignonnes que ce à quoi je m’attendais et j’ai marché dans une énorme flaque d’eau et mes chaussettes sont restées sèches. Bravo ! «

