Ces bracelets de montre universels sont l’offre parfaite de smartwatch Prime Day

Vous avez trouvé les meilleures offres de smartwatch Android pour Prime Day et vous avez acheté une nouvelle smartwatch brillante. Maintenant, il est temps d’embellir les choses avec un nouveau bracelet de montre qui correspond à votre style. Ceux qui sont inclus dans la boîte sont sympas, mais vous êtes limité à un seul, et cela dépend généralement du type de montre connectée que vous obtenez. Par exemple, achetez une Samsung Galaxy Watch Active 2 et vous obtiendrez un bracelet en silicone idéal pour le fitness, mais obtenez une Galaxy Watch 3 Titanium et vous obtiendrez un bracelet en métal pour les utilisateurs plus occasionnels.

Heureusement, il existe de nombreuses offres Prime Day sur les bracelets de montre, et nous avons passé au crible certains des meilleurs pour vous. À moins que vous n’utilisiez une montre intelligente Apple Watch ou Fitbit, la plupart des meilleures montres intelligentes Android utilisent des tailles de bande standard de 20 mm ou 22 mm, ce qui facilite le remplacement par une nouvelle.

Un bracelet de montre en métal est le meilleur moyen d’obtenir ce look de montre classique. Ils ne sont pas idéaux pour les utilisateurs plus actifs qui souhaitent utiliser leurs montres intelligentes Android à des fins de remise en forme, mais ils sont parfaits pour une soirée en ville ou pour se rendre au bureau. Voici quelques superbes bracelets de montres en métal que nous avons trouvés avec de superbes remises Prime Day.

Les meilleurs bracelets de montre en silicone

Les bandes de silicone sont idéales pour les propriétaires de montres connectées ayant un style de vie plus actif. Le matériau est résistant à l’eau pour qu’il dure plus longtemps sous la pluie, la natation et la transpiration. Il est également plus léger et plus confortable qu’un bracelet en métal, surtout lors des sorties à pied. Donc, si vous êtes un passionné de fitness, un bracelet en silicone est probablement fait pour vous.

Meilleurs bracelets de montre en cuir/tissu

Les bracelets en cuir sont peut-être les bracelets de montre les plus confortables que vous puissiez acheter, mais ils manquent souvent de résistance à l’eau. Heureusement, certains comportent du silicone sur la face inférieure pour une meilleure protection contre la transpiration, ce qui les rend assez polyvalents. Le nylon est également une excellente option si vous recherchez des options de tissu plus sportives. Voici quelques bracelets en cuir et en tissu qui, selon nous, pourraient titiller votre fantaisie en toute occasion.

