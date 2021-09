Ces cadeaux de course de dragsters de RuPaul vous feront dire “Yas Queen”

in

Nous ne savons pas pour vous, mais nous retenons notre souffle (et la langue claque) pour voir si RuPaul’s Drag Race se déroule aux Emmys ce week-end ! Alors que nous n’attendons pas si patiemment de regarder la remise des prix avec nos amis écureuils préférés, nous réfléchissons à toutes les façons dont nous pouvons canaliser notre reine intérieure au quotidien jusqu’à la saison prochaine.

Des livres Trixie et Katya et des planches à découper RuPaul aux masques inspirés de Valentina et à la ligne de maquillage de KimChi, nous avons rassemblé 11 produits pour les obsédés de Drag Race.

Voir ci-dessous pour notre guide cadeau complet RuPaul’s Drag Race!