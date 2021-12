Ces cadeaux technologiques seront la bombe ce Noël

La technologie inonde nos vies avec une force croissante. Les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs ou les haut-parleurs sont en tête des ventes chaque année. Si vous voulez savoir quels sont les appareils les plus performants cette année, n’hésitez pas à jeter un œil à ce classement. Ceux-ci, et pas d’autres, seront les cadeaux technologiques ce Noël.

Les cadeaux technologiques à acheter ce Noël

Apple iPhone 13 Pro MAX

Le produit phare d’Apple a été une nouvelle tournure du concept du téléphone. Système de caméra très avancé, avec l’inclusion du mode cinéma, un écran avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et toute la puissance fournie par la puce A15 Bionic. Un bijou disponible en plusieurs couleurs et qui, même en suivant l’esthétique de son prédécesseur, sera un appareil très vendu à Noël. Vous pouvez l’acheter dans l’Apple Store officiel de 1159 euros pour le modèle 128 Go, bien que certaines boutiques en ligne proposent des remises intéressantes.

Galaxy Z Flip 3

L’évolution du nouvel appareil pliable de Samsung a laissé un bon goût dans la bouche. Non seulement parce que c’est une avancée très importante, mais parce que la marque sud-coréenne nous apporte un produit beaucoup plus résistant, renouvelé et avec des détails qui en font un téléphone totalement premium. Si vous souhaitez l’acheter, nous vous recommandons de le faire sur le site officiel, car si vous avez un ancien appareil Samsung, vous bénéficierez d’une remise généreuse ainsi que d’un casque cadeau. En tout cas, sur Amazon, vous pouvez trouver le modèle 128 Go à partir de 928 €, un prix qui passe en dessous de la barrière psychologique des 1000 €.

Cahiers numériques

Un nouveau concept qui peut être un succès ce Noël. Sous l’apparence d’un cahier normal, ce qui est le cas, nous avons un appareil sur les feuilles sur lequel vous pouvez écrire avec un stylo spécial et télécharger tout ce que vous écrivez sur votre service cloud. Comme si cela ne suffisait pas, les feuilles peuvent être facilement effacées et ainsi avoir un cahier qui semble éternel. Il y a de bonnes propositions dans Amazon à partir de 38 euros environ, comme le modèle Rocketbook, que nous recommandons.

Trottinette ÉLECTRIQUE UIRAX Wild

Les scooters électriques sont une révolution silencieuse qui parvient à déplacer le scooter. Ils ne sont plus considérés comme une excentricité grâce à sa facilité d’utilisation, son prix économique et l’absence de bruit et de fumée. Ce modèle que nous vous proposons bénéficie désormais d’un coupon de 30 € et reste à 519,99 euros. 25 km/h de vitesse, le maximum imposé par la DGT, et 35 kilomètres d’autonomie font de ce modèle une belle proposition pour Noël.

Ces cadeaux technologiques pour noël Ils sont un succès assuré, alors ne manquez pas de votre unité et commandez-les maintenant, car les stocks s’épuiseront au fil des jours.