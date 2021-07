Ces cartes graphiques NVIDIA et AMD de nouvelle génération peuvent enfin être achetées à des prix raisonnables | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le miracle se produit. Les prix des cartes graphiques de dernière génération commencent à baisser et elles sont déjà à des prix raisonnables.

La baisse du Bitcoin, l’interdiction par la Chine de l’extraction de crypto-monnaies et l’essor de la fabrication de puces en prennent un coup. effet très positif sur le stock disponible de cartes graphiques de dernière génération.

Oui, nous pouvons enfin parler de la facilité de trouver des graphiques pour 2021, tels que NVIDIA RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6700. Malgré le fait qu’ils aient été mis en vente pendant des mois, il était pratiquement impossible de trouver des modèles à vendre ou avec des prix proches de la vente officielle. Jusqu’à maintenant.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Nous parlons de cartes graphiques et combien il est facile de les obtenir maintenant. Bien qu’il ne s’agisse pas des cartes les moins chères, il existe enfin des modèles qui sont passés sous les 1 000 euros. Même les meilleures gammes sont passées de 2 000 ou 2 500 euros.

Ce sont quelques-unes des cartes graphiques les plus puissantes du moment que vous pouvez trouver dans des magasins comme Amazon ou PcComponentes.

Non seulement c’est une bonne nouvelle que les prix ont baissé, dans PcComponentes, ils ont ajouté la livraison gratuite.

Meilleur rapport qualité/prix : MSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO

MSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8 Go GDDR6X pour 919 €

Chez ComputerHoy.com, nous avons eu la chance de tester un RTX 3070 Ti il y a des mois avec des résultats incroyables dont nous souhaitons que tous les joueurs puissent profiter. Il semble que le moment soit venu.

Cette carte graphique de 8 Go est désormais disponible chez MSI dans une configuration avec 3 ventilateurs, 3 ports DisplayPort et un HDMI.

Il atteint 6 144 cœurs Cuda et une bande passante de 608 Go/s. Il dispose d’un système de lancer de rayons afin que les jeux atteignent le plus grand réalisme possible avec des changements de lumière dynamiques. Consomme 750 W

Chez PcComponentes, vous pouvez le trouver pour 919 euros avec la livraison gratuite et une livraison rapide.

Bien que le prix officiel de NVIDIA soit de 619 euros, il a au moins baissé par rapport aux 1 200 euros que nous avons vus sur Amazon.

Le plus recherché : Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti GAMING OC

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC pour 1 599 €

L’une des dernières versions de NVIDIA cette année 2021 a été les gammes RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti. Dans ce cas, le stock est arrivé d’un Gigaoctet NVIDIA RTX 3080 Ti à PcComponentes à un prix compétitif de 1600 euros.

C’est la carte graphique la plus puissante en stock de NVIDIA dont vous pouvez profiter dès maintenant. Il dispose de 12 Go de mémoire GDDR6X, ou ce qui revient au même, de 2 Go de plus que le modèle RTX 3080 normal.

Il a 20 % de performances en plus que le RTX 3080, 50 % de plus que le RTX 2080 Ti et 200 % de plus que le GTX 1080 Ti, peut-être l’un des plus vendus et utilisés dans de nombreux PC de jeu.

Comme la GTX 3070 Ti elle a une configuration de 3 ventilateurs, mais 2 ports HDMI et 2 DisplayPort.

Le moins cher : XFX Speedster Qick 319 AMD Radeon RX 6700 X

XFX SPEEDSTER QICK 319 (Radeon RX 6700 XT) à 749,90 €

La carte graphique la plus abordable du moment et de dernière génération est celle-ci XFX Speedster Qick 319, basé sur une puce AMD Radeon RX 6700 X 12 Go GDDR6.

Cela a été annoncé il y a quelques mois et ils commencent déjà à avoir plus de stock, du moins pour un graphisme qui, comme AMD le démontre depuis des années, peut faire tourner le domaine de NVIDIA avec des graphismes tout aussi puissants et moins chers.

Cette carte est conçue pour faire le saut vers les jeux à 1440p ou même 4K. Fabriqué en architecture RDNA 2, comme Xbox Series X ou PS5.

Il est disponible en PcComponentes pour 749 euros avec la livraison totalement gratuite.

Une alternative est la version Power Color Red Devil OC avec le même chipset et qui coûte 799,89 euros sur Amazon.

Vous avez aussi Version gigaoctet pour 759,89 euros en PcComponentes avec livraison gratuite.

Le plus puissant : MSI AMD Radeon RX 6900 XT GAMING Z TRIO

MSI AMD Radeon RX 6900 XT GAMING Z TRIO pour 1 499 €

En haut du tableau en termes de graphiques AMD se trouve ce MSI avec processeur AMD Radeon RX 6900 XT.

Cette carte a 16 Go de mémoire GDDR6 et est essentiellement une RX 6700, mais avec plus de mémoire pour vous offrir les meilleures performances dans les jeux et les graphiques 4K.

Dans les tests de jeux bien connus, tels que Battelfield V, une moyenne de 100 FPS est atteinte avec 4K actif. Dans Red Dead Redeption 2 jusqu’à 70 FPS ou dans des jeux où tout va trop vite comme Forza Horizon 4 une moyenne de 150 FPS.

Le prix est au niveau de la NVIDIA RTX 3090, coûtant jusqu’à 1 499 euros en PcComponentes.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.