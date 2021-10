Ces Cavs ne sont pas que Ricky

Les Cavs, après avoir commencé la saison 0-2, ont battu l’une des équipes les plus chaudes, les Atlanta Hawks, lors de leur match précédent. Ils l’ont fait sans Darius Garland, meneur de jeu et l’une des promesses d’avenir les plus claires à tenir dans l’équipe. Il a pris le relais en tant que starter (il l’avait déjà fait la veille) Ricky Rubio, qui l’a brodé avant Trae Young et compagnie. En effet, son début de saison était magnifique, montrant qu’à 31 ans, il est dans le meilleur moment de sa carrière. Ce matin, Garland est revenu de blessure, a regagné sa place dans le cinq de départ et l’Espagnol est revenu sur le banc. être un remplaçant, juste au début de la saison. Mais la vraie nouvelle, c’est que Ricky a joué le pire des quatre matchs jusqu’à présent et pourtant les Cavs ont gagné (87-99).

Et pas n’importe qui. Ils l’ont emporté sur le MVP Jokic et les Denver Nuggets. Chance? Anecdote? La seule certitude est que ce que nous avons vu jusqu’à présent nous donne le sentiment d’une équipe avec une composition étrange pour ces temps : il sort avec deux entrées et demie (Markannen de trois, Allen et Mobley). Un set qui ne s’alimente pas toujours bien en attaque mais qui ça commence à tourner comme sur des roulettes en défense. Aujourd’hui, il a quitté les Nuggets à 87 points, avec un tir de 9/38 de 3 et 22 défaites. « Je ne sais pas ce que nous devons faire mieux, mais nous devons améliorer quelque chose parce que nous allons perdre beaucoup de matchs si nous jouons comme ça. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas quand vous jouez à un jeu comme celui-ci, » a déclaré Jokic à la fin du match. Le Serbe (24 points et 19 rebonds) était à son niveau. Le reste, peu ou rien.

C’est la première défaite pour une équipe qui attend toujours le retour de Jamal Murray. Il lui reste encore un mois, mais en attendant, on pouvait le voir hier s’entraîner aux tirs au panier avant le match. En attendant son retour et selon les conditions, les Nuggets tiennent Jokic bien entourés d’écuyers. Ou du moins c’est ce qu’il semblait jusqu’à aujourd’hui. Hors Will Barton (5/9 au tir), le reste de l’équipe était totalement à côté de la plaque. Mérite sans doute du rival, qui a su arrêter les pieds. Il s’est démarqué à cet égard Jarret Allen, un joueur incontournable en ce moment dans l’équipe. « J’ai dit à Jarret qu’il avait un A sur son bulletin et que maintenant sa mère et son père s’attendent à ce qu’il revienne avec un autre. C’était un effort défensif exceptionnel », a expliqué son entraîneur, JB Bickerstaff. Le pivot a terminé avec un double-double, le deuxième d’affilée, de 21 points et 16 rebonds avec un 9/10 presque parfait au tir depuis le terrain.

Et, comme nous l’avons dit au début, Ricky n’a pas eu son meilleur jour. 25 minutes du banc, 7 points avec un 2/10 au tir et, oui, son ration de passes décisives quotidiennes. 8 cette fois pour le cinquième assistant le plus élevé de la ligue. Campazzo, qui a joué 18 minutes, l’a embêté autant qu’il a pu, au point de mettre fin aux deux face-à-face, face à face, au troisième quart-temps après une action plutôt laide de l’Argentin, qui a délibérément sorti son genou pour frapper l’Espagnol quand il était sur le point de sauter pour tirer un triple. Le jeu, très antisportif et dangereux car la jambe de Ricky reposait encore au sol au moment de l’impact, n’a fait que booster l’équipe de Cleveland. Deux minutes après la bagarre, les Nuggets ont créé l’égalité à 70-56 secondes de la fin de la troisième période. De là est venue la catastrophe locale, avec Kevin Love, un autre remplaçant pour les Cavs, verdissant de vieux lauriers (22 points).