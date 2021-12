Ces Celtics sont une calamité

Les Celtics sont sûrement dans le pire moment d’une saison qui a connu de nombreux mauvais moments au cours de ses premières semaines. Ils cumulent trois défaites, et s’il est presque logique de perdre contre les Bucks à Milwaukee (bien qu’ils aient eu le match en main dans le dernier quart-temps, à Noël), ce n’est pas si mal de ne pas avoir pu gratter quelque chose par la suite, contre les Wolves sans aucun partant et contre les Clippers également dans le cadre. Les verts manquent à Jayson Tatum. Et, parmi les principaux, aussi Marcus Smart et Dennis Schröder. Mais ils jouaient à domicile contre un adversaire qui a connu cinq défaites en six matchs et qui n’a pas Kawhi Leonard, Paul George, Reggie Jackson, Nicolas Batum…

Les Celtics auraient donc dû essayer de saisir leur opportunité, car le prochain rival à visiter Boston est également les Phoenix Suns. Ils ont maintenant 16-19 ans, des dixièmes de l’Est et avec le sentiment constant qu’il y a un manque de couture, de corps. Les Clippers (car il faut dire qu’ils ne manquent jamais avec Tyronn Lue) ont mis plus d’énergie en défense et ont trouvé des solutions, comme ils le pouvaient, dans un match très moche et dans lequel il suffisait de marquer 91 points car les Celtics sont restés à 82. Avec 37% de tirs et un horrible 4/42 de 3 points (1/28 partants). Incapables de marquer, les Celtics ont également frappé trop de tirs confortables en première mi-temps (40-47 à la mi-temps). Lorsqu’ils ont essayé de serrer par la suite, ils n’ont pas réussi à trouver un objectif minimum et ont pris 10 points au quatrième quart (17 au total) à Eric Bledsoe. Kennard (tirs francs en première mi-temps) a ajouté 17 autres, Mann également 17 et Marcus Morris, un ancien du Celtic, a terminé avec 23 et 10 rebonds. Dans la situation où ils se trouvent, tout triomphe vaut de l’or car il y a des semaines sans Paul George (et sans Kawhi, bien sûr). C’est maintenant 18-17 pour une équipe dont l’objectif est de conserver la zone éliminatoire de l’Ouest.

Jaylen Brown, le leader incontesté sans Tatum, a de nouveau échoué, comme au Minnesota. Au moins pour ce que l’on attend de lui dans une équipe minimale faible mais face à des rivaux décimés. Il a marqué 30 points mais a eu besoin de 36 tirs (13/36). Il est resté au 1/13 en triple et n’a distribué aucune assistance. Depuis 1998 (Antoine Waker, également en vert) la NBA n’a pas vu un joueur tirer 36 fois sans passer le panier. Dans sa décharge, il y a eu jusqu’à huit passes décisives potentielles, mais ses coéquipiers ont été incapables de marquer (4/39 en triples en catch and shoot, vient de recevoir). Al Horford a terminé avec 9 points, 10 rebonds et 8 passes et Robert Williams, qui a fait peur après avoir pris un coup énorme au quatrième quart-temps, avec 16 points et 14 rebonds. Les choses vont mal, très mal à Boston.

TAUREAUX 131-FAUCS 117

Les Bulls gardent le sourire… les Hawks sont toujours en grande difficulté. Les premiers sont 22-10, deuxième à l’Est dans un match des Nets. Oui Ils ont cinq victoires consécutives, leur meilleure séquence en près de cinq ans. Au cours des 72 derniers, ils ont battu les Hawks deux fois … ou ce qu’il en reste. Avec seulement quatre joueurs de sa rotation réelle et une équipe de 26 avec neuf joueurs sous contrat de dix jours. Avec Skylar Mays et Chaundee Brown comme partants… C’est 15-19 pour les Hawks, car le calendrier est impitoyable, avec cinq défaites en six matchs. Cela les envoie à la douzième place à l’Est, hors de la zone de jeu.

Les Hawks ont échangé des coups au premier quart (38-36) et sont tombés au deuxième : 36-17 et 74-53 à la mi-temps. À ce moment-là, les Bulls avaient réussi 68% de leurs tirs et délivré 24 passes décisives. Ils ont terminé avec 38, votre sommet du cours. DeMar DeRozan a ajouté 20 points et 8 passes décisives, Coby White 17 + 12, Zach LaVine 25 + 5 et Nic Vucevic a marqué 16 points et capturé, son sommet du parcours, 20 rebonds. Du gâteau face à un Trae Young qui disputait son deuxième match après avoir passé en revue les protocoles (26 points, 11 passes décisives), Clint Capela (18 et 15 rebonds), Cam Reddish (14 points)… et en gros rien d’autre.

PISTONS 85-KNICKS 94

Pour la première fois depuis le début de la saison, les Knicks ont remporté trois matchs de suite (17-18). Cela a beaucoup à voir avec le calendrier, mais dans une situation aussi délicate que celle qu’ils traversaient, les triomphes ont un goût de gloire. A Detroit, ils ont non seulement été accueillis par des Pistons anémiques (5-28 maintenant) en soi, mais ceux de MoTown sont avec seulement quatre de leurs 15 joueurs habituels. Et même ainsi, les New-Yorkais ont dû serrer en fin de compte, après un troisième quart-temps catastrophique. Le dernier, oui, ils l’ont ouvert avec un 0-14 dans lequel Burks a marqué 10 points qui s’est terminé avec 34. Et un +28. Ce qui est arrivé aux Knicks tant de fois : le banc les a sortis du pétrin. En plus de Burks, 18 points et +27 pour Quickley, +36 pour Toppin, +31 pour Gibson, +39 pour McBride. Parmi les gros titres, mieux vaut ne pas en parler. Randle a terminé avec 5 points et un 2/11 au tir (-27), Mitchell Robinson avec -22, Barrett avec -29… et Kemba Walker est revenu à ses pires sensations : 2 points, 2 passes et -21. Sur les Pistons, 32 points de Bey et 31 de Diallo. Mais il a décidé l’incroyable 7-65 aux points de banc.

PACERS 108-HORNETS 116

Il y a peu de doute sur quelle équipe est supérieure cette saison par rapport aux Indiana Pacers et aux Charlotte Hornets. Leurs records le disent (maintenant 14-21 le premier et 19-17 le deuxième) et ça le dit face à face : 3-0 pour les hommes de la Caroline, qui étaient encore bien supérieurs à la troisième fois, même s’ils n’avaient pas un, pour les protocoles COVID, Miles Bridges et PJ Washington. Ceux de James Borrego se sont échappés au premier quart-temps et ont toujours dominé, en première mi-temps avec des avantages allant jusqu’à 18 points, en deuxième avec plus de difficultés. Les Pacers sont arrivés à quatre à plusieurs reprises, mais ils ne se sont pas approchés. Sans Malcolm Brogdon ou Jeremy Lamb, Caris LeVert a marqué 27 points avec 7 rebonds et 6 passes décisives, Myles Turner a terminé avec 14 points, 5 rebonds et 4 contres, et Domantas Sabonis est allé à 15 points, 18 rebonds et 7 passes décisives. Sur les frelons, encore un grand match d’un Terry Rozier qui en est à son meilleur moment de la saison : 35 points, 7 rebonds, 3 passes décisives, aucune défaite et 5/9 en triple. Et 18 points de Gordon Hayward, 13 d’Oubre…. Et encore une excellente performance de LaMelo Ball, qui sent bon le all-star : 21 + 12 + 9 pour une passe décisive de son troisième triple-double de la saison.