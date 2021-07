Ces classements NFT révèlent comment les joueurs DeFi gèrent leurs portefeuilles ⋆ Crypto new media

L’outil d’analyse Nansen a récemment dévoilé ses classements de jetons non fongibles (NFT) et son profileur de portefeuille, un ensemble d’outils amusant et complet pour examiner le comportement des meilleurs collectionneurs, tout en donnant accès aux portefeuilles et aux collections les plus performants de l’ERC721.

Tout en élargissant radicalement les options de ce qui peut être représenté comme un jeton sur la blockchain Ethereum (ETH), les jetons ERC721, mieux connus sous le nom de NFT, permettent la propriété tokenisée de toutes les données arbitraires.

Contrairement aux marchés de l’art traditionnels, la blockchain permet de préserver la vie privée des individus, tout en agissant comme un réservoir de données publiques qui détient le potentiel de révéler les tendances du marché et les stratégies des acheteurs.

Nansen analyse plus de 90 millions de portefeuilles Ethereum étiquetés et leur activité et en suivant les échanges, les équipes de jetons et les fonds permettent aux utilisateurs de prendre des décisions plus éclairées en fonction des stratégies d’investissement des plus grandes entités.

Avec l’introduction des classements NFT, la plate-forme d’analyse blockchain est devenue très attrayante pour une race particulière d’investisseurs cryptographiques, à savoir les collectionneurs NFT.

Aujourd’hui, Nansen dévoile nos classements NFT ! 🥳 ✅ Découvrez les portefeuilles les plus performants des investisseurs #NFT

✅ Disponible en tant que classement général ou spécifique à une collection

✅ Mise à jour en temps réel et couvrant chaque #ERC721

✅ Ouvert à tous les abonnés Nansen !https://t.co/E4fJaxmaK0 – NansΞn (@nansen_ai) 27 juillet 2021

CryptoSlate s’est entretenu avec Alex Svanevik, PDG et cofondateur de Nansen, qui a expliqué comment ceux qui recherchent un aperçu des collectionneurs ou collections NFT les plus performants peuvent utiliser leur nouvel ensemble d’outils pour maîtriser la navigation stratégique dans le nouvel écosystème NFT en pleine expansion.

CS : Avez-vous déjà reçu des retours des collectionneurs répertoriés ?

AS : Certains ont commenté que nos chiffres semblent un peu bas mais cela apparaît principalement parce que nous ne comptons pas les bénéfices des NFT qui n’ont pas été achetés. Par exemple, si un compte est un artiste créant des TVN à vendre ou s’il a reçu des TVN gratuitement, nous ne comptons pas les revenus qui en découlent.

Pour nous, il s’agissait d’une décision clé car elle nous a permis de nous concentrer sur l’investisseur avisé plutôt que sur les personnes bien connectées.

CS : Quels ont été les principaux défis techniques que vous avez rencontrés lors du développement de l’outil de classement et comment ils ont façonné le concept de front-end attrayant ?

AS : L’espace NFT est rapide et plein de normes différentes. Nous voulions remédier au manque de transparence qui donne à de nombreux collectionneurs l’impression de se lancer dans des projets à l’aveuglette.

Dans cet esprit, notre plus grand défi consistait à ingérer de grandes quantités de données de la blockchain dans un tableau de bord clair et ciblé. Nous avons testé l’outil de classement avec différents paramètres pour nous assurer qu’il présentait les meilleurs portefeuilles à suivre et que nous devions prendre des décisions difficiles sur le type d’informations à inclure.

Le plus grand défi est permanent : s’assurer que nous obtenons la couverture la plus complète et la plus large des NFT sans perdre de vue ce qui compte vraiment pour les utilisateurs.

CS : Avez-vous fixé votre barre pour référencer un compte dans les classements NFT à un minimum de dix NFT achetés et vendus parmi plus de trois collections afin de continuer à développer et à promouvoir votre analyse de marché en tant qu’outils de gestion de portefeuille stratégique ?

AS : C’est vrai. Cela a également aidé à éclaircir le signal. Tout le monde peut avoir de la chance une fois, mais choisir systématiquement des gagnants montre une expertise approfondie. Pour ceux qui sont proches des données et actifs sur la scène NFT, il existe quelque chose comme un classement informel.

Au sein de l’espace, des personnalités comme Pranksy et certains influenceurs notables sont largement respectés à la fois pour leur capital et leur capacité à se concentrer sur des projets réussis.

Nous avons constaté qu’en limitant l’entrée à ceux qui ont plus de 10 NFT et 3 collections, le classement est devenu beaucoup plus représentatif de ces teneurs de marché.

Aimez ce que vous voyez? Abonnez-vous pour les mises à jour.