Ces costumes seront-ils « parmi nous » pour Halloween ? La collection colorée du créateur de jeux se vend rapidement

L’équipe de la région de Seattle à l’origine du jeu de déduction sociale à succès Among Us a sorti une gamme de costumes gonflables de Crewmate jouant sur l’attrait du jeu. Mais les clients colorés et gonflés se sont vendus cette semaine plus rapidement que quiconque ne pourrait dire : « Qu’est-ce que tu vas être pour Halloween ?

Les costumes en polyester, réalisés grâce à une collaboration avec la société de jouets basée à Londres Toikido, sont disponibles en quatre couleurs et se gonflent automatiquement à l’aide d’un ventilateur à piles inclus. Si vous souhaitez transporter un sac de bonbons ou une boisson pour adultes, il y a des trous pour les bras zippés sur les côtés.

Les costumes sont au prix de 49,99 $ pour les adultes à taille unique et de 39,99 $ pour les enfants. La taille adulte s’arrête à 5 pieds, 9 pouces, donc les coéquipiers plus grands devraient être prêts à voir leurs chevilles ou plus apparaître en bas.

Le costume pour adulte est également doté d’une fausse plaque réfléchissante en PVC qui anonymise le porteur, tandis que le costume pour enfants est doté d’un tissu en maille à la place.

Selon le compte Twitter officiel de Among Us, les costumes étaient disponibles à la vente en ligne sur Amazon, Walmart et Party City, qui ont tous épuisé leur stock actuel en 30 minutes environ. Un réapprovisionnement serait en préparation et sera idéalement disponible avant Halloween.

roulez dans les plus beaux établissements avec nos nouveaux costumes d’entre nous ????✨ @toikido1 vous pouvez les récupérer sur Amazon, Walmart, HMV et d’autres détaillants du monde entier ! ÊTRE!! LE SPACEBEAN !!! pic.twitter.com/9LVvKBzvwM – Parmi nous ???? vendredis maudits (@AmongUsGame) 15 septembre 2021

Réunion d’urgence @AmongUsGame pic.twitter.com/R8VUf0ZjxN – Toikido (@toikido1) 9 septembre 2021

Initialement publié en 2018 par le studio indépendant Innersloth à Redmond, Wash., Among Us est un jeu de déduction sociale pouvant accueillir jusqu’à 15 joueurs. La plupart du groupe se compose de coéquipiers en combinaison spatiale, qui doivent effectuer diverses tâches pour garder leur environnement habitable, mais au moins l’un d’entre eux est secrètement un imposteur extraterrestre qui cherche à tuer tout le monde.

Les coéquipiers gagnent s’ils peuvent découvrir qui est l’imposteur et voter pour les jeter dehors ; les imposteurs gagnent en tuant tout le monde ou en épuisant le temps du jeu.

Parmi nous était un jeu mobile obscur jusqu’à l’été 2020, lorsque quelques streamers de haut niveau l’ont repris. Il est rapidement devenu viral et au cours des mois suivants, tout le monde, des animateurs de talk-shows aux politiciens américains, a joué Parmi nous pour le public en ligne. Le battage médiatique a permis à Among Us de remporter le meilleur jeu mobile et le meilleur multijoueur aux 2020 Game Awards bien qu’il n’ait pas été publié en 2020.

Alors que Among Us a perdu un peu d’élan depuis l’année dernière, il a toujours une base de fans cohérente. Vendredi matin, un peu moins de 10 000 personnes jouaient à Among Us sur Steam, avec presque autant de téléspectateurs de streams liés au jeu sur Twitch. Un portage PlayStation 4 et 5 du jeu, annoncé plus tôt cette année, n’a toujours pas de date de sortie définitive au moment d’écrire ces lignes.

À la suite du succès de Among Us, Innersloth est passé de trois employés à temps plein à 11. Sa feuille de route pour un développement continu sur Among Us comprend une cinquième carte jouable, de nouveaux rôles à jouer pour les coéquipiers, tels qu’un « shérif » et un Mode « Cache-cache ».

Innersloth s’est également associé à Dual Wield Studio, basé à Seattle, à la fin de l’année dernière pour créer une gamme de produits sur le thème de Among Us, comprenant des chemises, des couvertures, des chapeaux et des cahiers. Une collection estivale créée en juin a ajouté des bouteilles d’eau, des foulards et des sacs de piscine à la boutique en ligne d’Innersloth.

C’est un commentaire intéressant sur l’attrait global de Among Us. Bien que le jeu lui-même ne soit pas autant joué en ce moment, la vitesse à laquelle les costumes gonflables se sont vendus suggère que Among Us a toujours une base de fans importante, ainsi qu’un impact culturel plus important que les gens ne le croient.