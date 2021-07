“Ces couleurs méritent de se donner à cent pour cent”

in

20/07/2021 à 20h31 CEST

Jordi Pozo

Brahim Díaz a été présenté ce mardi à l’occasion de son retour à l’AC Milan. Le joueur espagnol, âgé de seulement 21 ans, fera partie de l’équipe ‘rossoneri’ pour les deux prochaines saisons, après avoir trouvé un accord avec le club auquel il appartient, le Real Madrid. A son retour, le jeune meneur de jeu a été “très heureux d’être à Milan” et a confirmé son engagement envers le club, assurant que “ces couleurs méritent de tout lui donner, donne à cent pour cent de moi et c’est ce que je ferai.”

Brahim portait déjà l’élastique de Milan la saison dernière, jouer 39 matchs dans lesquels il a marqué 7 buts et distribué 4 passes décisives. De la direction sportive du club italien, ils ont confiance que le joueur espagnol sera l’une des stars de l’équipe milanaise, qui jouera cette année la Ligue des champions, et Ils lui ont décerné le nombre mythique ’10’, avec laquelle Brahim est motivé, reconnaissant que “exige beaucoup de responsabilité et de courage” car “c’est un numéro unique”.

Dans la présentation, le joueur appartenant au Real Madrid a voulu remercier Stefano Pioli, l’entraîneur ‘rossoneri’, d’avoir créé “un très bon groupe” et être responsable de ce qui a été accompli la saison dernière. Il voulait aussi valoriser la figure de Carlo Ancelotti, avec qui il a eu l’occasion de parler du club milanais et de son histoire.