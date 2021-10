Ces démocrates de longue date abandonnent McAuliffe pour malversation en matière d’éducation

Les démocrates de longue date en Virginie abandonnent les démocrates pour les républicains à cause de ce qu’ils disent être le mauvais traitement des écoliers par la gauche et sa malversation lorsqu’il s’agit de donner aux étudiants une éducation appropriée.

Dans un panel «Fox & Friends First» mardi, quatre démocrates de Virginie ont expliqué comment les blocages COVID-19 de leur parti, le traitement des parents préoccupés par l’apprentissage de leurs enfants et le système éducatif de l’État en général les ont détournés du candidat démocrate au poste de gouverneur Terry McAuliffe au candidat républicain au poste de gouverneur Glenn Youngkin.

« J’ai décidé que je ne pouvais plus soutenir un parti qui ne donnait pas la priorité aux besoins académiques, sociaux et émotionnels des étudiants », a déclaré Briana Howard, une parente de Fairfax, en Virginie. « J’ai déjà voté pour les démocrates parce que je sentais que le parti prêche l’égalité, et pendant la pandémie de COVID-19, ils ont refusé aux étudiants l’accès à l’un des plus grands égalisateurs qui est l’éducation en personne. »

Plus tard dans le segment, Saundra Davis, une démocrate de longue date en Virginie, a expliqué que Youngkin « essaye de collaborer avec les parents » tandis que « McAuliffe et son peuple essaient de nous criminaliser ».

Gaby Rengifo, propriétaire d’une entreprise en Virginie, l’a confirmé.

«Je pense qu’au niveau de l’éducation, notre état de Virginie s’est endormi. Ce dont nous avons besoin, c’est de nous réveiller pour l’éducation. Les enseignants ont la priorité sur nos enfants et nos parents. C’est pourquoi ils sont allés à l’université et ils ont une certification en tant qu’enseignants », a-t-elle déclaré avant d’ajouter qu’elle pense que Youngkin « va faire un meilleur travail d’éducation pour notre communauté ».

Bethany Heim, mère de deux enfants, a déclaré qu’elle avait toujours été démocrate, mais que le comportement du parti bleu l’avait forcée à se placer au milieu et elle s’identifie maintenant comme une indépendante qui veut juste être entendue.

« Dans les conversations que j’ai eues avec divers représentants démocrates, je me suis senti vraiment frustré. J’avais l’impression que ma voix n’était pas entendue et que je n’étais pas un vrai démocrate », a déclaré Heim. « Cela m’a donné l’impression que vous connaissez peut-être ce parti, peut-être que je ne suis plus démocrate, peut-être que je dois chercher ailleurs pour faire entendre ma voix. »

Les quatre femmes ont déclaré qu’elles se sentaient abandonnées par le parti démocrate et ont suggéré qu’elles ne s’attendent pas à ce que l’éducation s’améliore si les gauchistes poursuivent leur croisade contre les écoles.

«J’ai voté pour Biden en 2020 mais je ne peux pas imaginer voter pour un démocrate à l’avenir principalement à cause de l’éducation. Je pense que les enfants sont notre avenir et les démocrates ne donnent pas la priorité aux besoins de nos enfants », a déclaré Howard avant de confirmer qu’elle ne pensait pas qu’elle voterait à nouveau pour Biden.

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.