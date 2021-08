Ces deux choses vous feraient quitter Android

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Il serait difficile d’imaginer le monde des smartphones modernes sans Android. Le système d’exploitation de Google alimente les téléphones de presque toutes les entreprises au-delà d’Apple. Il y a peu d’indications que la croissance et la popularité d’Android seront ébranlées dans les années à venir.

Mais que faudrait-il pour que vous quittiez Android ? C’est une question que nous avons posée à nos lecteurs dans un récent sondage. Ci-dessous les résultats.

Que faudrait-il pour que vous quittiez Android ?

Résultats

Il s’agit d’un sondage très populaire qui a remporté un peu moins de 24 000 votes depuis sa mise en ligne le 24 août. Malgré la vague de réponses, deux choix ont vraiment attiré l’attention de nos lecteurs. « Google le verrouillant comme iOS » et « un meilleur système d’exploitation alternatif émerge » étaient les deux options les plus populaires, avec respectivement 27,7 % et 24,6 % des voix. Fait intéressant, plus de lecteurs se soucient de la transformation d’Android en iOS que des mises à jour devenant une fonctionnalité premium. Ce dernier choix n’a recueilli que 18,9 % des voix.

Les trois choix restants ont reçu une poignée de soutien. Le “manque d’innovation” est en tête avec 9,3% des voix, suivi par “les grands équipementiers l’abandonnant” avec 7,2%. Étonnamment, les lecteurs n’abandonneraient pas Android même si Google le vendait, avec seulement 6,6% des répondants optant pour cette option.

Dans l’ensemble, il semble peu probable que les lecteurs aient à faire ce choix, du moins pas de sitôt. Il y a peu d’indications que Google envisage de verrouiller Android. Une multitude d’alternatives sont également apparues, sans qu’aucune n’atteigne vraiment le niveau de popularité ou de fonctionnalité d’Android.

Notamment, au moins 5,7% de nos lecteurs ont fourni leurs propres raisons. Vous pouvez en trouver quelques-uns ci-dessous.

Vos commentaires

dooms_day : Si iOS offre le même type de liberté qu’Android, comme une connexion facile, un glisser-déposer de fichiers sur le téléphone plutôt que d’avoir à passer par des applications comme iTunes, j’envisagerais de quitter Android. Une autre chose est que Apple élimine son jardin clos afin que ses appareils fonctionnent mieux avec du matériel tiers. ItsWynn : Le jour où Google arrête de fabriquer des pixels, c’est le jour où j’achète un iPhone. Virre : Je ne quitterais Android que pour une excellente alternative open source. Keith : Le mien est simple. La carte SD. J’ai une note 9 et j’utilise toujours une carte SD, que ce soit archaïque, mais je le fais. De plus, je peux télécharger de la musique et des vidéos sans avoir à passer par tous les cerceaux d’iTunes. Lcd1701 : Il faudrait un événement cataclysmique comme celui de Google avant que j’envisage de m’éloigner d’Android – et ce serait comme si Microsoft faisait faillite. Ca ne va pas arriver. Je ne veux pas d’une interface utilisateur forcée qui ne soit pas conviviale pour la personnalisation. Je ne suis pas un utilisateur avancé, mais je ne suis pas non plus un mouton ignorant. Rauvin : Je ne quitterais probablement le navire que pour un système d’exploitation plus axé sur la confidentialité. Un avec un programme de mise à jour décent que tous les OEM doivent respecter, ainsi que le système d’exploitation respectant mes données, mais donne toujours une grande partie de la personnalisation et de l’ensemble de fonctionnalités d’Android. Le simple fait d’avoir un bon nouveau système d’exploitation peut ne pas suffire. disqus_jdDrXoKt8V : Je préférerais la plate-forme qui protège le mieux ma vie privée et me donne plus de contrôle dessus. Jusqu’à récemment, il semblait qu’iOS faisait mieux qu’Android en protégeant les utilisateurs de la publicité, des spécialistes du marketing et en ne vendant généralement pas d’informations sur les utilisateurs. Mais maintenant, Apple est intervenu en violant l’intégrité de cryptage de bout en bout de leur messagerie. Pas de bons choix ! Derek Jennings : Je le quitte probablement déjà parce que j’en ai marre que Google ne s’en soucie tout simplement pas. Wear v2 fonctionne à peine, ils ont tué Play Music pour YouTube Music qui est une ordure et n’est même pas pris en charge par l’assistant google, et d’autres trucs comme ça montrent en permanence à quel point ils se soucient peu de leurs principaux clients. Blaize19 : Si webOS revenait. Zagreus : Pour moi, le système d’exploitation n’est pas la fin. « Android » pour moi est le système d’exploitation d’origine, toutes les autres variantes du système d’exploitation étant similaires mais distinctes, ayant leurs propres frustrations et fonctionnalités. Je laisserais n’importe quelle version d’Android pour les fonctionnalités matérielles, une combinaison de suffisamment petite pour vraiment utiliser une prise jack 3,5 mm à une main, une charge sans fil et un SoC assez décent. Le mieux que j’ai vu est 3 sur 4 (iPhone 12 mini, Pixel 4a, etc.). Je considérerais même le Xperia 1 III s’il n’était pas si cher. Brian : Ramenez Windows Phone. Oui, vraiment. rouxenator : Je suis resté avec Symbian jusqu’à la fin. Autant faire la même chose avec Android.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour tous vos votes et commentaires. Qu’est-ce qui vous ferait quitter Android ? Êtes-vous d’accord avec les résultats du sondage? Si vous avez d’autres idées, assurez-vous de les déposer ci-dessous.