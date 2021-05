Ces deux entreprises interviennent alors que l’interdiction de la Chine fait des ravages

Comme les compagnies de tabac et d’autres industries parias pourraient vous le dire, il est difficile de gagner de l’argent lorsque les portes continuent de vous fermer.

Source: Shutterstock

Huawei Technologies Ltd. et ses investisseurs l’apprennent rapidement.

Mercredi, le géant chinois de la technologie a annoncé que les ventes du premier trimestre avaient chuté de 16,5% par rapport à l’an dernier, à 152,2 milliards de yuans (23,5 milliards de dollars).

C’est ce qui se passe lorsque le nombre de smartphones que vous pouvez vendre sur votre marché domestique est réduit de moitié à 14,9 millions au premier trimestre, contre 30,1 millions à la même période l’année dernière.

Et c’est ce que l’entreprise était prête à nous dire.

Il n’a rien rapporté sur les bénéfices (bien qu’il ait déclaré que la rentabilité s’était améliorée) … et était également silencieux sur les ventes de matériel de télécommunications 5G et d’autres secteurs d’activité.

Le meilleur sélecteur de titres d’Amérique révèle le prochain gagnant de 1000% (gratuit)

Huawei était la première tentative de la Chine de créer une marque technologique mondiale et, il n’y a pas si longtemps, elle détenait l’une des plus grandes parts de marché mondiales dans les smartphones et les équipements de télécommunications. Mais ce n’est plus vrai (ou ne le sera pas bientôt).

Bien sûr, ces terribles rapports ne se produisent pas dans le vide.

Nous achetons toujours des smartphones, et les entreprises de téléphonie et d’Internet achètent toujours l’équipement dont elles ont besoin pour se préparer à la révolution 5G. Ces ventes vont quelque part.

Alors aujourd’hui, voyons comment Huawei est devenu un paria.

De plus, je vais vous montrer où vont des milliards de ces dollars 5G.

Du prince à Paria

Pas plus tard qu’en 2019, Huawei semblait être le cheval de tête de la course pour déployer la technologie 5G dans le monde entier.

Mais il y a un hic: le gouvernement américain se méfie de Huawei, tout comme plusieurs autres pays dans le monde.

La société est devenue un paria d’entreprise aux États-Unis en raison de ses prétendues activités d’espionnage au nom du gouvernement chinois. Les autorités fédérales craignaient que Huawei ne fonctionne comme une sorte de cheval de Troie pour les renseignements chinois.

En mai 2019, le président Donald Trump a inscrit Huawei – et certaines autres entreprises chinoises – sur la soi-disant liste des entités. Cela signifiait que Huawei ne pouvait plus faire des affaires aux États-Unis.

L’Amérique met fin au monopole de la Chine sur les éléments de terres rares?!?

Puis au début de l’été dernier, le président Donald Trump a désigné le principal fabricant d’équipements 5G comme soutenu par l’armée chinoise. Et le 30 juin, la Federal Communications Commission des États-Unis a officiellement désigné Huawei comme une menace pour la sécurité nationale.

En raison de ces sanctions, Huawei n’a plus accès à la technologie américaine dont il a besoin pour fabriquer ses puces de processeur. De plus, il ne peut même pas mettre des applications de Google et d’autres entreprises américaines sur ses téléphones.

L’administration Biden n’a montré aucun signe d’assouplissement de ces sanctions.

Même si Huawei peut assembler un téléphone décent après tout cela, il ne peut pas les vendre ici, sur le plus grand marché du monde.

De plus, les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres pays occidentaux ont interdit les équipements de Huawei et d’autres fournisseurs chinois suspects de leurs réseaux de télécommunications. Certains pays ont même fixé des délais pour le démontage de l’équipement qui existe déjà.

La société basée à Shenzhen avait jadis l’intention de devenir la plus grande entreprise de technologie au monde, mais les pays occidentaux ont maintenant presque entièrement rompu leurs liens avec l’entreprise.

D’où le mauvais rapport de mercredi sur les revenus.

Et donc, les pays et les entreprises occidentales ont tous commencé à rechercher d’autres fournisseurs de technologie 5G non chinois.

Deux entreprises technologiques européennes dans lesquelles j’ai recommandé Rapport d’investissement de Fry émergent clairement comme des gagnants.

Les Go-Tos «Pas fabriqués en Chine»

Dans les pays qui ont restreint ou interdit le commerce avec Huawei, ces deux fournisseurs sont devenus les fournisseurs de remplacement incontournables.

Plus tôt ce mois-ci, l’un d’eux a annoncé des résultats du premier trimestre supérieurs aux estimations des analystes et a également déclaré qu’il gagnait des parts de marché sur le marché mondial de la 5G.

En particulier, la société a montré qu’elle étend son empreinte mondiale aux dépens de Huawei. Il a profité de cette opportunité et consolidé sa position de leader du marché de la 5G avec 136 contrats commerciaux et 85 réseaux en direct dans 42 pays.

Au cours du premier trimestre, cette société a généré une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires dans trois des cinq régions géographiques dans lesquelles elle opère.

Oubliez Bitcoin … c’est comment devenir riche en Amérique aujourd’hui

Son PDG affirme que son équipe est «très optimiste» pour le deuxième trimestre. Comme il l’a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats: «Nous pensons que le cycle 5G sera à la fois plus long et plus grand en raison de l’entrée dans un nouveau domaine d’application complet avec des applications d’entreprise.»

Les analystes de Wall Street semblent le croire, car les estimations de bénéfices du consensus augmentent régulièrement, à la fois pour cette année et pour la prochaine.

Grâce aux récents succès démontrables de la société, le stock a augmenté de 30% depuis que nous l’avons repris en septembre dernier. Mais je m’attends à ce que ce commerce génère des gains encore plus importants au cours des prochains mois.

Ensuite, il y a l’autre fournisseur d’équipement 5G que nous suivons Rapport d’investissement de Fry. Ses actions ont bondi de plus de 10% jeudi après que la société ait annoncé des bénéfices étonnamment bons au premier trimestre.

Ces chiffres solides ont été tirés par la 5G, l’infrastructure réseau et la croissance du réseau mobile. Les ventes et le bénéfice net ont tous deux augmenté par rapport à la même période l’an dernier, dépassant les estimations. Le bénéfice par action a également dépassé les estimations.

Pendant ce temps, le bénéfice d’exploitation est passé d’une perte au premier trimestre 2020 à un gain de 522 millions de dollars.

Les perspectives de la société pour l’exercice 2021 semblent également solides, avec un chiffre d’affaires estimé entre 24,9 milliards de dollars et 26,4 milliards de dollars, ainsi qu’une marge opérationnelle comparable de 7% à 10%.

En effet, en supposant que le cycle 5G sera en fait «à la fois plus long et plus grand» que les cycles de mise à niveau précédents, ces entreprises sont maintenant sur une longue piste de croissance potentielle des bénéfices, comme le sont de nombreux autres acteurs du secteur 5G.

Dans notre guerre économique contre la Chine, ces deux entreprises sont des acteurs majeurs dans l’effort de réoutillage pour consolider notre infrastructure technologique.

Et comme je vous l’ai montré ici, ce sont aussi des opportunités de profit majeures pour les membres de Rapport d’investissement de Fry.

Pour en savoir plus sur eux – et pour faire la queue pour ma prochaine recommandation liée à la 5G – va ici.

Salutations,

Eric Fry

PS Voici le nom de ma sélection de titres n ° 1 Hypergrowth…

Louis Navellier et moi avons révélé comment un petit groupe d’actions pourrait vous rapporter 100 000 $ ou plus au cours des 12 prochains mois…

Obtenez le nom et le symbole boursier de l’une de ces actions ici.

A la date de publication, Eric Fry ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Eric Fry est unsélecteur de titres priméavec de nombreux appels «10-bagger» – sur de bons marchés ET de mauvais. Comment? En trouvant de puissantes mégatendances mondiales… avant qu’elles ne décollent. En fait, Eric a recommandé 41 différents gagnants boursiers de 1000% + dans sa carrière. De plus, il a battu 650 des investisseurs les plus célèbres du monde (dont Bill Ackman et David Einhorn) dans un concours. Et aujourd’hui, il révèle son prochain gagnant potentiel à 1000%gratuitement, ici.