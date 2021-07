Ces deux offres SIM uniquement sont les meilleures options ce week-end

Vous cherchez à obtenir un nouveau forfait SIM ce week-end ? Bien qu’il existe de nombreuses options fantastiques, deux offres SIM uniquement se démarquent des autres. Ceux-ci proviennent des réseaux Three et Smarty.

Des deux, l’accord des Trois est celui qui intéressera la plupart des gens. Bien qu’il soit légèrement plus cher à 16 £ par mois, il offre un forfait SIM de données totalement illimité et inclut la 5G sans frais supplémentaires.

Cela en fait le forfait de données illimité le moins cher, mais si vous voulez réduire vos coûts, Smarty a une excellente alternative. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir son forfait de données de 100 Go pour seulement 14 £ par mois.

Ce prix est en baisse par rapport à 17 £ par mois et est globalement le prix le moins cher disponible pour autant de données. De plus, les forfaits SIM de Smarty fonctionnent sur des contrats glissants d’un mois, vous pouvez donc partir à tout moment.

Offres SIM uniquement : les offres flexibles de Smarty

Forfait SIM seul de Smarty | 1 mois glissant | 100 Go de données | appels et SMS illimités | 17 £ 14 £ par mois

Une excellente alternative à l’offre ci-dessus, ce plan SIM de Smarty ne vous coûtera que 14 £ par mois, en baisse par rapport à son prix initial de 17 £. Pour ce prix, vous aurez la main sur 100 Go de données – beaucoup pour l’utilisation mensuelle de la plupart des gens. De plus, comme Smarty fonctionne sur des plans glissants d’un mois, vous pouvez partir à tout moment.

Les meilleures offres SIM Only du moment