Ces dimanches après-midi avec John Madden étaient les meilleurs

Ceci est la version en ligne de notre newsletter quotidienne, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

John Madden me fait penser aux sandwichs au fromage grillé.

Et le meurtre qu’elle a écrit.

Et remettre mes devoirs à la dernière minute.

Et tout cela est dû à quelque chose qu’il aimait tant : le football.

Madden est décédé hier à l’âge de 85 ans. Si vous êtes un fan de football de quelque sorte que ce soit, vous vous souvenez probablement de Madden l’entraîneur, ou de Madden l’annonceur, ou de Madden le gars du jeu vidéo.

Il a porté beaucoup de chapeaux au cours de sa vie légendaire et il les a tous incroyablement bien portés tout en les rendant ridiculement faciles.

Pour moi, le simple fait d’entendre la voix de Madden me ramène toujours à mon enfance. Je peux voir ce canapé bleu et blanc que mes parents ont choisi pour notre salon. Je peux sentir le vent froid souffler contre les fenêtres alors que le plus gros match de la semaine s’intensifie et que le soleil disparaît au loin.

Je peux entendre ma mère dans la cuisine crier gentiment si je veux un sandwich au fromage grillé pendant que je regarde Lawrence Taylor et les Giants essayer d’obtenir une grosse victoire sur Washington dans un stade RFK à bascule. Ou Jim McMahon et les Bears essayant de ranger les Packers par une journée glaciale à Soldier Field.

Et je peux entendre Madden nous faire savoir juste à travers son excitation que le match que nous regardions était un match très important et que nous devrions tous être sur le bord de nos sièges pour profiter de chaque seconde de ce match.

Ces dimanches d’alors sont impossibles à oublier. Il n’y avait pas de canal Red Zone. Nos téléphones étaient accrochés aux murs. Des ordinateurs étaient à l’étage sur le bureau de papa, utilisés occasionnellement pour des jeux stupides avec des graphismes de merde.

Mais il y avait John Madden. Et quand son jeu a commencé, c’était tout ce qui vous importait. Les autres partitions clignotant à l’écran toutes les 10 minutes seraient disséquées plus tard – John Madden était à la télévision. Il n’y avait pas d’autre endroit où être.

Sa voix me donne aussi une certaine anxiété, je dois l’admettre, parce que je me souviens encore de ces moments tardifs dans ces matchs du dimanche où la diffusion nous faisait savoir que 60 minutes serait vu immédiatement après le match, à moins que vous ne soyez sur la côte ouest, bien sûr. Et après cela, vous pourriez regarder un nouvel épisode de Murder She Wrote.

Je ratais toutes ces émissions, cependant, parce que, eh bien, je m’en fichais de 60 minutes et tous les devoirs dont je n’avais pas vraiment parlé à mes parents devaient être faits et à la hâte. Le temps de plaisir était sur le point de se terminer, peu importe combien vous avez prié pour que Madden continue de parler et que le jeu continue. Quand Madden et Pat Summerall se sont dit au revoir, la vie est venue à vous assez rapidement. Ce devoir de géométrie idiot aussi.

À présent, nous savons tous à quel point Madden a eu un impact important sur le football. Mais plus important encore, il a eu un impact sur la vie de millions de personnes, nous remplissant de souvenirs qui se sont produits à cause d’un match, mais ce sont vraiment des souvenirs qui signifiaient tellement plus pour nous que n’importe lequel des scores finaux que nous avons depuis longtemps oubliés.

Madden était notre bande originale à l’époque et cette bande son allait très bien avec les sandwichs au fromage grillé.

Merci, John Madden. C’était un sacré moment.

Coups rapides : des citations de Madden que nous n’oublierons jamais… Comment Madden a fabriqué la bière légère… Des clips légendaires de Madden… Et plus encore.

– John Madden avait un sacré sens des mots. Voici 14 de ses citations que nous n’oublierons jamais.

– Christian D’Andrea explique comment John Madden a légitimé la bière légère.

– Voici quelques-uns des meilleurs moments de l’incroyable carrière de Madden.

– Et voici la grande histoire de son légendaire turducken.