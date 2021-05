Ces dispositifs anti-moustiques sont parfaits pour vous garder calme maintenant que la chaleur est allumée | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les moustiques sont une énorme nuisance lorsque la saison chaude se déroule et que vous ouvrez les fenêtres pour la brise. Avec ces produits, vous pouvez les oublier une fois pour toutes.

Dès que les températures élevées arrivent, le temps commence où il faut ouvrir les fenêtres et laisser passer l’air pour essayer de maintenir une température avec laquelle dépasser ces mois. C’est aussi le moment où les moustiques «font une mise à mort» en entrant par les fenêtres.

Si vous faites partie de ces personnes qui attrapent des piqûres de moustiques chaque été et que vous n’en pouvez plus, sachez que Il existe des remèdes pour mettre fin à ces insectes une fois pour toutes.

Il n’y a pas de solution définitive, sinon des moyens de réduire l’entrée des moustiques. Bien que le seul moyen sûr de les empêcher d’entrer est de fermer les fenêtres, lorsque juin, juillet et août arrivent pour beaucoup, ce n’est pas une option.

La durée de vie des moustiques et des moustiques tigres est d’environ un mois. Normalement on peut les trouver entre les mois de mai et octobre, mais ce sont les mois chauds de juillet à septembre où ils prolifèrent le plus.

Avec ces produits, vous pouvez oublier une fois pour toutes les moustiques ennuyeux et enfin dormir paisiblement.

Répulsif anti-moustique Xiaomi

Répulsif anti-moustique Xiaomi Mijia pour 8,19 euros

Comme toujours, Xiaomi nous surprend avec un autre de ces produits qu’il a dans son arsenal et que bien qu’il ne soit pas officiellement vendu en Espagne, il peut être importé de magasins tels qu’AliExpress. Ainsi est le répulsif anti-moustique mijia, l’une des marques affiliées à Xiaomi.

Ce répulsif a un tapis pyréthroïde, un produit insectifuge incolore et sans parfum. Il dispose également d’un ventilateur qui distribue le produit. Il utilise deux piles AA qui durent environ 90 jours d’utilisation. La version de base est conçue pour des pièces jusqu’à 28 m3.

L’idéal est de l’installer à proximité de l’endroit où vous vous trouvez, par exemple, le lit ou une table si vous travaillez à domicile.

C’est très bon marché, ça coûte moins de 9 euros sur AliExpress.

Lampe anti-moustique USB

Obtenez la lampe anti-moustique VZATT pour 15,97 euros

L’un des produits les plus intéressants que vous puissiez trouver pour vous débarrasser des moustiques de la manière la plus humaine possible est ce type de piège. Est Lampe anti-moustique VZATT c’est un piège conçu pour retenir ces insectes.

Il fonctionne en le connectant à un port USB de l’ordinateur, une batterie ou avec un adaptateur à la prise électrique. Son fonctionnement est très facile, il dispose d’une lumière LED qui attire les moustiques et un moteur les absorbe dans un réservoir où ils ne peuvent pas sortir et ils meurent. Il vous suffit de nettoyer la base de temps en temps et de vous débarrasser de ces lourds moustiques.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour moins de 16 euros.

Répulsif ultrasonique

Obtenez 2 répulsifs à ultrasons Ameauty pour 12,99 euros

En ce qui concerne les répulsifs contre les moustiques et autres insectes qui sont généralement très efficaces dans les grandes surfaces, comme les grandes pièces ou même à l’extérieur, il y a les répulsifs à ultrasons.

Ces produits sont branchés et émis à une fréquence impossible à capturer à la fois par les humains et les animaux domestiques tels que les chiens et les chats. Mais les moustiques et les autres membres de leur famille l’écoutent et ont tendance à éviter cette zone.

Comme les ultrasons ne peuvent pas traverser les murs, il est préférable d’en acheter un pour chaque pièce ou si la pièce est très grande, même à l’extérieur, en mettre plusieurs.

Ce kit de 2 répulsifs à ultrasons Ameauty est disponible sur Amazon pour 13 euros.

Lampe piège à moustiques

Lampe anti-moustique Aerb pour 33,99 euros

La solution pour tuer les moustiques, en particulier dans les espaces ouverts ou extérieurs, est une lampe qui choque les moustiques.

Ces types de lampes utilisent la lumière ultraviolette pour capter leur attention et quand elles la touchent, elles reçoivent un choc électrique d’une puissance de 4000 V.Bien qu’elle puisse être utilisée à l’intérieur, c’est une bonne solution pour l’extérieur ou les espaces ouverts.

Est Lampe anti-moustique Aerb Il a un crochet pour le maintenir au plafond, un design intérieur accessible à 360 ° et une plaque de base où tous les moustiques tombent que vous pouvez retirer pour le nettoyer. Il ne coûte que 33 euros sur Amazon.

Insecticide électrique pour la nuit

Prise anti-moustique Raid pour 7,19 euros

Les solutions à vie qui ont fait leurs preuves la plupart du temps sont: plug insecticides. Le liquide incolore et inodore se réchauffe et devient un aérosol qui circule dans la pièce. Les moustiques la détestent et échappent de leur mieux à la zone où cette odeur existe.

C’est la solution la moins chère que vous pouvez trouver dans la plupart des magasins et c’est la meilleure si vous souhaitez l’utiliser à plusieurs endroits au cours d’une journée.

Cet insecticide électrique de Raid coûte 7 euros et fonctionnera pendant environ 60 nuits.

