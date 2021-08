Ces disques durs externes en vente de grande capacité sont parfaits pour stocker des films, des séries et toutes vos photos de vacances | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les disques durs externes que vous devez avoir de grande capacité pour sauvegarder tous vos souvenirs numériques.

Nous générons tellement de contenu numérique avec des produits tels que nos téléphones portables ou nos appareils photo, qu’il est de plus en plus coûteux de conserver tous ces souvenirs dans un endroit sûr. Le cloud existe, mais les forfaits haute capacité deviennent de plus en plus chers et peuvent changer à tout moment.

Avec une vieille connaissance comme les disques durs, vous n’avez pas ce problème. Surtout avec des disques de grande capacité qui vous permettent de conserver toutes vos photos, vidéos et souvenirs en toute sécurité et pendant des années.

Voici quelques-uns des disques durs externes en vente que vous pouvez acheter dès maintenant. Disques durs externes portables et de bureau.

Ces disques durs avoir une capacité de 2 To ou plus pour que vous ne manquiez pas d’espace pendant longtemps. Mais aussi pour que vous puissiez en profiter non seulement pour vos photos et vidéos, mais aussi pour d’autres fichiers comme des films ou des séries, des documents personnels ou de travail.

Meilleur rapport qualité/prix : 4 To WD My Book

4 To WD My Book pour 90,99 $ sur Amazon

Ce disque dur externe que vous pouvez connecter aux ordinateurs via USB 3.0, est un modèle bien connu et largement vendu sur Amazon. WD Mon livre C’est l’un des disques durs externes que nous voyons toujours en vente et vous l’avez maintenant à un prix spectaculaire.

Le modèle 4 To maintenant il est à 90,99 euros. C’est une remise de 44 euros par rapport à son prix d’origine et vous pouvez l’acheter sur Amazon avec la livraison gratuite.

Capacité la plus élevée : 12 To d’éléments WD

12 To WD Elements pour 286 € sur Amazon

Le disque dur de la plus grande capacité que vous allez trouver en ce moment est celui-ci Éléments WD de Western Digital.

Il s’agit d’une version très similaire à la précédente avec un design plus simple, mais avec un disque dur interne WD Blue de 5 200 tr/min et avec une capacité de 12 To. Il atteint une vitesse de transfert de 140 Mbpx avec USB 3.0 et vous pouvez l’utiliser sur n’importe quel système d’exploitation.

Son prix est de 286 euros pour 12 To de capacité.

Portable et 4 To : Toshiba Canvio Basics

Toshiba Canvio Basics 4 To pour 77,91 € sur Amazon

Si vous recherchez un disque dur portable que vous pouvez emporter partout ou que vous souhaitez connecter et déconnecter de votre ordinateur pour, par exemple, le connecter à une Smart TV, ce Les bases de Toshiba Canvio c’est une bonne option.

Le modèle d’une capacité de 4 To est désormais en vente au prix de 77,91 euros. C’est une offre exclusive d’Amazon et qui peut être envoyée en urgence grâce aux avantages d’Amazon Prime.

Le moins cher : 2 To WD Elements

2 To WD Elements pour 59,90 € sur Amazon

Un autre disque dur portable léger que vous pouvez toujours emporter dans votre sac à dos, votre sac ou partout où vous avez votre ordinateur, est-ce Éléments WD. C’est l’un des disques durs externes les plus populaires sur Amazon.

Il pèse 130 grammes et dispose d’une connexion USB 3.0, en particulier une connexion microUSB-B vers USB-A, mais sur Amazon, il existe des câbles qui se convertissent en USB-C.

Le modèle 2 To est particulièrement bon marché en ce moment. Sur Amazon, il est déjà tombé à seulement 59 euros avec la livraison gratuite.

L’option SSD : SanDisk Portable 2 To

2 To SanDisk Portable pour 236 € sur Amazon

Si vous cherchez à améliorer les vitesses de transfert de fichiers, la meilleure chose à faire est d’obtenir un disque SSD externe comme celui-ci, un 2 To SanDisk Portable.

Il offre une vitesse de transfert allant jusqu’à 520 Mo/s et un design plus compact, sans pièces mobiles et avec une bague pour le saisir où vous voulez. Il dispose d’un câble USB-C, mais un adaptateur USB-C vers USB-A traditionnel est fourni.

Ces SSD sont plus chers, mais offrent des vitesses de transfert plus élevées. Son prix sur Amazon a baissé de 43 euros et vous pouvez l’obtenir pour 236 euros.

