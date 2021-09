Ces écouteurs antibruit sont 150 $ moins chers grâce à cette offre incroyable

Les bons écouteurs antibruit sont rarement bon marché, mais cette offre fantastique d’Amazon prouve que vous n’avez pas à vous ruiner.

À l’heure actuelle, vous pouvez acheter l’Audio-Technica ATH-ANC900BT pour 149 $ – c’est une économie de 150 $ et une énorme remise de 50 % sur les suppresseurs de bruit sans fil. (Pas aux États-Unis ? Faites défiler vers le bas pour découvrir les meilleures offres de casques antibruit dans votre région.)

La meilleure offre d’écouteurs antibruit d’aujourd’hui

Audio-Technica ATH-ANC900BT : 299 $ 149 $ sur Amazon

Économisez 150 $ – Si vous avez besoin d’une nouvelle paire d’écouteurs antibruit, ne cherchez pas plus loin que cette excellente offre d’Amazon, qui réduit de moitié le coût de ces écouteurs Audio-Technica. Pour votre argent, vous bénéficiez d’une connectivité Bluetooth 5, d’une autonomie de 35 heures et d’une option d’écoute rapide. Et, avec de grands transducteurs de 40 mm, vous pouvez également vous attendre à des performances audio puissantes.Voir l’offre

Bien que nous n’ayons pas testé l’Audio-Technia ATH-ANC900BT par nous-mêmes, les spécifications fournies avec ces écouteurs antibruit sont assez impressionnantes.

Audio-Technica a une excellente réputation en matière de performances sonores, et nous nous attendrions à plus de la même chose de ce modèle, qui dispose de haut-parleurs de 40 mm et de diaphragmes revêtus de carbone pour une “performance audio dynamique”, ainsi que la prise en charge d’aptX et codecs AAC.

La connectivité Bluetooth 5 signifie que ces écouteurs sans fil devraient fournir une connexion solide à vos appareils, tandis qu’une autonomie de 35 heures devrait être plus que suffisante pour vous permettre de passer une semaine de trajet.

Parallèlement à la suppression active du bruit, il existe un mode d’écoute rapide, qui devrait vous permettre d’entendre votre environnement. C’est une fonction pratique si vous souhaitez garder vos oreilles libres pour les annonces de train ou lorsque vous souhaitez avoir une conversation rapide sans retirer vos écouteurs.

