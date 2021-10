Ces écouteurs Bose QuietComfort très bien notés ont ANC et peuvent être à vous pour seulement 199 $

C’est une offre à durée limitée, vous devrez donc agir rapidement

Pour une entreprise qui vend autant d’écouteurs avec suppression active du bruit, il était un peu surprenant lorsque Bose a lancé ses premiers véritables écouteurs sans fil, le SoundSport Free, sans cette fonctionnalité même. Heureusement, les fans n’ont pas eu à attendre longtemps pour profiter d’un peu de silence. Entrez : les écouteurs Bose QuietComfort, une paire d’écouteurs au son exceptionnel avec ANC. Vendant normalement 279 $, pour aujourd’hui seulement, vous pouvez les récupérer avec une remise de 80 $ – leur prix le plus bas à ce jour.

Les écouteurs QuietComfort sont dotés d’une résistance aux éclaboussures IPX4, d’une connectivité Bluetooth 5.1 et d’un accès rapide à Google Assistant. Vous pouvez les charger sans fil ou via USB-C, et leur batterie dure jusqu’à 6 heures sur une seule charge (étendue à 18 heures avec l’étui). Bien qu’il existe une réduction efficace du bruit, nous obtenons également un mode de transparence lorsque vous avez besoin d’entendre votre environnement. Bose a récemment publié une mise à jour substantielle du micrologiciel ajoutant de nouveaux modes pour des activités spécifiques, une transparence totale avec réduction dynamique du bruit, une commutation plus facile des appareils, etc.

Vous pouvez profiter de la plus grande remise sur les écouteurs QuietComfort depuis leur sortie en décembre et les obtenir pour seulement 199 $. L’offre est valable pour aujourd’hui uniquement et couvre toutes les couleurs : noir, stéatite, grès et bleu pierre.

