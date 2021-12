Ces écouteurs-boutons populaires peuvent prendre feu pendant que vous les utilisez

Les écouteurs sans fil font fureur en ce moment. Qu’il s’agisse d’écouteurs Bluetooth connectés par un fil ou d’un tour de cou, de véritables écouteurs sans fil ou de véritables écouteurs sans fil, ils se connectent tous aux smartphones via Bluetooth pour la musique, les podcasts et les appels. Ils sont incroyablement pratiques à utiliser, en particulier sur les appareils dépourvus de la prise casque traditionnelle. Ce qui n’est pas pratique, c’est que les écouteurs sans fil surchauffent et prennent feu. C’est ce qui est arrivé récemment à divers écouteurs sans fil DeWalt Jobsite Pro, le fabricant signalant 61 incidents. En conséquence, E-filliate a lancé un rappel de 301 800 écouteurs sans fil qui présentent des risques de brûlure et d’incendie.

Rappel des écouteurs DeWalt Jobsite Pro

La CPSC a annoncé le rappel des écouteurs sans fil plus tôt cette semaine, conseillant aux propriétaires de retourner les écouteurs à 60 $ et de les faire remplacer sans frais.

Vendus sous la marque DeWalt, les écouteurs sans fil sont en fait fabriqués par une autre entreprise. C’est pourquoi E-filliate a déposé le rappel des écouteurs auprès de la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC) plutôt que DeWalt. E-filliate a importé les écouteurs sans fil DeWalt Jobsite Pro de Chine entre décembre 2019 et juillet 2021.

Les écouteurs ont été vendus à divers endroits au cours de cette période, notamment Home Depot, les magasins Lowe’s, CyberGuys.com et d’autres magasins d’électronique et quincailleries à l’échelle nationale.

Les écouteurs sans fil DeWalt Jobsite Pro ont un tour de cou noir et jaune avec des écouteurs filaires, comme le montrent ces images. Les codes sujets à rappel sont D4 1910, D4 1912, D4 2003, D4 2004, D4 2006, D4 2009, D4 2011, D4 2012, D4 2101, D4 2103 et D4 2104. Vous trouverez les codes imprimés sur la gauche côté de la bande. S’il n’y a aucun code, vos écouteurs font partie du rappel des écouteurs.

Les écouteurs sans fil DeWalt Jobsite Pro font l’objet d’un rappel d’écouteurs. Source de l’image : YouTube

Ce que tu devrais faire

La CPSC conseille aux propriétaires de cesser d’utiliser les écouteurs sans fil et de contacter immédiatement E-filliate. Vous recevrez une étiquette d’expédition prépayée pour retourner le produit à l’entreprise. Vous recevrez alors un remplacement gratuit.

E-filliate a émis le rappel des écouteurs DeWalt après 61 rapports de surchauffe du DeWalt Jobsite Pro pendant le chargement ou pendant l’utilisation. Il y a eu cinq cas d’incendie et quatre rapports de brûlures mineures. Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’un rappel très grave.

Les écouteurs devraient être plus robustes que les écouteurs sans fil moyens, car ils devraient répondre aux besoins des travailleurs de la construction qui pourraient avoir besoin d’un équipement durable. Comme on le voit dans la vidéo promotionnelle ci-dessous, les écouteurs DeWalt Jobsite Pro doivent gérer facilement les chutes, ainsi que les accidents impliquant des liquides. C’est bien beau, mais cela n’a aucun sens s’ils prennent feu pendant que vous les utilisez.

Autrement dit, le risque d’incendie et de brûlures est réel. Même si vous n’avez subi aucune surchauffe lors de l’utilisation des écouteurs sans fil Jobsite Pro, vous devez prendre le rappel au sérieux et renvoyer les produits potentiellement défectueux au fabricant.

Pour plus d’informations, y compris les coordonnées d’E-filliate, consultez l’annonce de la CPSC sur ce lien. Séparément, E-filliate a publié cet avis sur son site Web.