Ces écouteurs Huawei avec annulation sont bien moins chers que les AirPod : ils coûtent 99 € et incluent un étui gratuit | La technologie

Huawei a plusieurs modèles d’écouteurs annulables à vendre, y compris le nouveau FreeBuds 4, qui sont également beaucoup moins chers en ce moment.

À l’heure actuelle, pratiquement tout le monde est passé aux écouteurs True Wireless, qui offrent beaucoup plus de polyvalence, sans câbles et à un prix qui souvent n’atteint même pas 20 euros, bien qu’évidemment si vous avez besoin de quelque chose de mieux, vous devez payer.

Bien sûr, plus tellement, et il existe des marques qui vendent des casques antibruit de moins en moins chers, comme Huawei, l’une des plus fortes a misé sur le secteur du son. Dans son cas, Les FreeBuds 4 offrent non seulement l’ANC, mais aussi un son clair et net avec divers microphones Et pour 99 euros !

C’est le prix qu’ils ont temporairement dans le Huawei eStore, leur boutique en ligne espagnole, qui propose également la livraison gratuite depuis l’Espagne.

Les Freebuds 4 de Huawei sont les nouveaux écouteurs à oreille ouverte avec suppression active du bruit de 25 dB qui ont un design très confortable et une batterie totale de 22 heures grâce aux différentes charges de la box.

Nous avons pu les tester en profondeur avec des résultats exceptionnels dans plusieurs domaines, et ce ne sont pas seulement de très bons écouteurs sans fil pour écouter de la musique, mais ils sont également parfaits pour les appels et les appels vidéo en raison de la clarté du son d’entrée et de sortie.

Le design est une autre de ses clés, et pas seulement parce qu’ils sont disponibles -et au même prix- en deux couleurs, blanc et argent, à la fois assez élégantes et frappantes. La meilleure chose est qu’ils sont assez confortables, vous ne savez donc pratiquement pas que vous les portez, ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas.

Ils sont livrés avec leur étui de charge et une housse en silicone supplémentaire totalement gratuite. Au total, il ajoute environ 20 heures d’autonomie avec les charges successives de son étui, plus ou moins dans la moyenne de ce qui est habituel parmi les meilleurs casques sans fil avec ANC.

Pour replacer cette offre dans son contexte, qui laisse les FreeBuds 4 moins chers que jamais pour seulement 99 euros, il faut tenir compte du fait qu’Amazon les vend également, mais à un prix bien plus élevé, de 149 euros.

En quelques jours seulement, vous aurez votre achat chez vous sans avoir à payer plus que le coût du produit.

