Ces écouteurs lisent vos ondes cérébrales pour réduire le stress et augmenter la concentration et la productivité | Vie

La vie moderne est mouvementée et nous devons la calmer. Cet appareil neuronal détend, améliore et entraîne votre cerveau.

Tout comme nous nous remettons en forme et prenons soin de notre corps, nous devons également faire de même avec Notre cerveau. Le problème c’est qu’on ne le voit pas, et ça coûte plus cher d’y prêter attention. Mais c’est l’organe le plus vital.

Beaucoup de gens souffrent stress, manque de concentration et faible productivité. Il existe des cliniques qui traitent ces problèmes avec neurostimulateurs, mais ce sont des traitements qui coûtent des milliers d’euros.

le neurostimulateur Sens.ai vous permet d’appliquer les techniques de guérison les plus avancées, mais dans le confort de votre maison, et sans les casques cérébraux gênants avec ventouses et gels utilisés dans les cliniques. Vous pouvez voir comment cela fonctionne dans cette vidéo :

Sens.ai C’est un casque léger avec un casque qui se porte sur la tête.

A quelques capteurs neurologiques Quoi lire tous les types d’ondes cérébraless, y compris les ondes thêta associées à la relaxation et au stress.

En lisant ces ondes cérébrales et la fréquence cardiaque, vous pouvez dire si votre cerveau est stressé, fatigué ou distrait.

Avec ces données, activez divers exercices qui mélangent stimulation sensorielle (au casque) et lumières infrarouges répartis dans tout le casque.

Cette lumière est absorbée par les photorécepteurs du cerveau, initiant des processus métaboliques qui améliorent la circulation et l’utilisation de l’oxygène.

Selon leurs créateurs, avec des tests médicaux, l’appareil Sens-ai calme le cerveau pour réduire le stress et l’anxiété.

Mais cela l’entraîne aussi à augmenter la concentration et la productivité.

Grâce à une application, il démarre Programmes de formation de 8 semaines, qui ne nécessitent que 20 minutes par jour, 3 jours par semaine. Pendant que ces sessions se déroulent, vous pouvez faire autre chose.

Et cette amélioration du cerveau se reflète également dans le corps. Les données médicales montrent une augmentation de 19% de la vitesse de pensée, 16% de la précision et 12% des réflexes, après 8 semaines d’utilisation.

Si tu es intéressé Neurostimulateur Sens.ai Il se finance sur Indiegogo, où il a déjà levé 2,313% de ce dont il avait besoin.

Bien sûr, comme prévu, ce n’est pas bon marché. Il coûte 883 euros, et commencera à être expédié en mai prochain.