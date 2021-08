Ces écouteurs pliables Jabra Elite avec 50 heures d’autonomie se connectent au PC et au mobile en même temps, et sont à prix réduit | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

A la recherche d’écouteurs, ou pour améliorer ceux que vous possédez déjà ? Ce modèle Jabra est parmi les meilleurs de sa catégorie, et ils sont très élégants et confortables à porter et à transporter.

Aujourd’hui, il est important d’avoir bon casque sans fil, aussi bien pour le télétravail que pour étudier, écouter de la musique sur notre abonnement Spotify, Amazon Music ou similaire, ou regarder des séries et jouer à des jeux vidéo sans déranger personne.

Les Les écouteurs sans fil pliables Jabra Elite 45h sont à 32% de réduction sur Amazon, ils descendent à seulement 67,99 euros. Vendu et expédié par Amazon avec la livraison gratuite dans les 24 heures. Vous économisez 32 euros !

Comme vous pouvez le voir sur l’image, ils parlent écouteurs supra-auriculaires (sur l’oreille), très agréable à porter, léger (seulement 160 grammes), et avec un design très élégant.

Casque pliable Jabra Elite 45h avec 50 heures d’autonomie seulement 67,99 euros

Être un casque serre-tête supra-auriculaire ils n’ont pas d’annulation de bruit active mais passive, mais ils isolent assez bien, bien qu’un fort bruit de fond puisse être entendu. Idéal si vous ne voulez pas vous isoler complètement.

Ils comptent avec pilotes de 40 mm Ils offrent une très bonne qualité sonore. Ils peuvent régler le volume en fonction de votre niveau d’audition, et à partir d’une application, il est possible de personnaliser les égaliseurs à votre guise.

La batterie fournit autonomie exceptionnelle de 50 heures, et a également charge rapide qui fournit 10 heures de musique avec seulement 10 minutes de charge. Spectaculaire!

Une autre caractéristique remarquable de le casque Jabra Elite 45h c’est qu’ils ont deux microphones, et Ils peuvent être connectés à deux appareils en même temps. Par exemple, vous pouvez les connecter à votre PC et à votre mobile, et pendant que vous assistez à un appel vidéo sur votre PC, si vous en recevez un autre sur votre mobile vous pouvez passer de l’un à l’autre instantanément, sans les perdre.

Ce sont des écouteurs de qualité, avec une moyenne de 4,5 étoiles sur 5 dans près de 500 avis Amazon, et qu’ils deviennent encore plus appétissants avec cette réduction.

