Ces écouteurs sans fil d’Enacfire sont étanches, ont une autonomie de 8 heures et sont une bonne affaire à 32 dollars

Les écouteurs sans fil de quelque sorte sont un must de nos jours. Croyez-moi, personne ne veut entendre l’émission ou la musique que vous diffusez dans le bus pendant le trajet du soir. Et comme la plupart des gens ne veulent pas d’une grosse paire d’écouteurs supra-auriculaires suspendus à leur tête, il est temps de regarder les meilleures offres d’écouteurs sans fil le Prime Day.

Vous n’avez pas à dépenser une fortune et à acheter l’ensemble d’écouteurs le plus cher si vous recherchez simplement quelque chose de basique et de solide, et c’est là que les écouteurs F1 d’Enacfire entrent en scène. Ils ont les caractéristiques dont la plupart d’entre nous ont besoin, comme la résistance à l’eau, les commandes tactiles, la longue durée de vie de la batterie et un étui de chargement plus un autre excellent – un prix bas.

La qualité sonore ne devrait pas non plus être un problème, car ces écouteurs partagent la même puce Qualcomm que vous trouverez dans les écouteurs les plus chers et incluent des éléments tels que la technologie aptX pour un meilleur son et la suppression du bruit cVc de Qualcomm pour des appels téléphoniques cristallins.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Oui, certaines fonctionnalités ne sont pas incluses, comme l’ANC (Active Noise Cancellation) ou un mode passthrough audio, mais le prix le compense. Avec la remise de 20 % sur Prime Day, c’est un excellent moyen de dépenser 32 $ si vous avez besoin ou voulez une nouvelle paire d’écouteurs sans fil bon marché.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Il est temps de lire

Meilleures offres Kindle pour Prime Day 2021

Un Kindle est le moyen idéal pour lire en déplacement, et Amazon propose plusieurs excellentes liseuses électroniques en vente pour Prime Day. Que vous cherchiez à acheter un Kindle pour la première fois ou que vous soyez intéressé par une mise à niveau, ce sont les meilleures offres Prime Day sur les liseuses Kindle en ce moment.