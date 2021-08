Ces écouteurs sans fil magiques scannent vos oreilles pour offrir un son à couper le souffle qui est personnalisé juste pour vous

Que ce soit pour bloquer les sons assourdissants de vos trajets quotidiens ou pour pomper du heavy metal motivant dans vos oreilles pendant que vous écrasez un squat qui tue les jambes, on ne peut nier l’impact que les écouteurs sans fil ont eu sur nos vies. Mais ils sont tous loin d’être égaux.

Prenez les nouveaux écouteurs sans fil Nuratrue de Nura. Ce sont les premiers écouteurs sans fil au monde à offrir une expérience personnalisée conçue pour offrir une musique qui sonne parfaitement à vos oreilles, et à vous seul.

Des mélodies sur mesure

(Crédit image: Nura)

Nos oreilles sont tout aussi uniques que le reste d’entre nous. Certains d’entre nous pourraient passer à côté de fréquences plus basses comme les basses, tandis que d’autres pourraient trouver que les fréquences moyennes ou supérieures comme les voix manquent.

Les écouteurs et les écouteurs ordinaires offrent la même expérience d’écoute identique à quiconque les porte. Parce que personne n’a une audition parfaite, chacun de nous passe à côté de morceaux de notre musique, même des chansons que nous avons entendues 1 000 fois. Entrez NURATRUE.

La fonctionnalité exceptionnelle de NURATRUE est la suivante : grâce à l’application Nura, ils effectuent un test auditif rapide, puis ajustent la façon dont la musique est présentée en fonction de la personne qui les porte, garantissant une expérience d’écoute parfaite et immersive à chaque fois.

Imaginez une paire de lunettes qui s’ajustent parfaitement selon qui les porte, et vous êtes sur la bonne voie. L’impact est vraiment le jour et la nuit, et tout cela est rendu possible grâce à une technologie très intelligente.

(Crédit image: Nura)

Pendant la configuration, les écouteurs diffusent une gamme de tons dans votre oreille. Des microphones intégrés très sensibles mesurent ensuite ce qu’on appelle l’émission otoacoustique (les sons très faibles émis par vos oreilles en réponse à ces tonalités).

Une fois cela fait, l’application Nura crée automatiquement un profil auditif qui vous est propre. Si vos oreilles sont moins adaptées aux basses fréquences, par exemple, les écouteurs seront réglés pour les amplifier. Le résultat final ? Une paire d’écouteurs qui diffusent une musique plus riche, plus profonde et plus détaillée.

Aucune paire d’écouteurs NURATRUE ne sonnera jamais de la même manière, et aucune ne sonnera aussi bien que votre propre paire. Ce niveau de personnalisation ne peut être que dans la famille de produits de Nura, et le nouveau facteur de forme des écouteurs sans fil fait de NURATRUE un choix idéal pour les personnes qui détestent le gros des écouteurs supra-auriculaires ou qui ont besoin de quelque chose de plus petit et plus léger pendant qu’elles font de l’exercice.

Ajoutez un réglage de basse immersif qui vous permet d’ajuster les niveaux de basse de calme et subtil à vraiment secouant la pièce, et vous avez une paire d’écouteurs qui vous donneront l’impression d’entendre vos chansons préférées pour la toute première fois .

Bloquez les distractions

L’importance de se réserver du temps pour se recharger est plus importante que jamais. Que vous vous concentriez dans un café bruyant ou que vous essayiez d’échapper au bruit impie d’une voie ferrée grinçante, trouver du réconfort dans un monde agité n’est pas une mince affaire.

Heureusement, NURATRUE a des microphones intégrés pour détecter et neutraliser le bruit environnemental. Cette suppression active du bruit (ANC) aide à bloquer le monde extérieur, vous permettant de vous perdre dans votre musique sans arrière-pensée, vous aidant à trouver un peu de paix où que vous soyez.

Et si vous avez besoin de vous connecter à votre environnement, c’est aussi un jeu d’enfant, grâce à un mode social utile qui utilise les microphones intégrés pour amplifier votre environnement, vous permettant de vous brancher sur des conversations importantes et des annonces de train sans avoir à supprimer quoi que ce soit de votre oreilles.

Construit pour durer

(Crédit image: Nura)

NURATRUE offre jusqu’à six heures de lecture sur une seule charge, qui est augmentée jusqu’à 24 heures impressionnantes avec le boîtier de charge rapide pratique.

Avec un temps de charge rapide de seulement deux heures, ils vous accompagneront facilement même sur les trajets et les entraînements les plus longs.

En parlant de cela, un indice IPX4 signifie que les écouteurs eux-mêmes sont résistants à la transpiration, vous permettant de brûler des calories sans vous soucier de la longévité de vos écouteurs.

Avec quatre options d’embouts auriculaires, deux attaches d’ailes et deux embouts en mousse au choix, vous pouvez facilement trouver l’ajustement parfait pour une course sûre et confiante.

Clouer les bases

Il est bien trop facile de se perdre dans les technologies sophistiquées, mais il est important de bien poser les bases. NURATRUE livre ici aussi, grâce à des commandes tactiles intuitives qui peuvent être utilisées pour sauter des pistes, contrôler le volume et plus encore.

Ils sont personnalisables pour démarrer, vous permettant de configurer les choses exactement comme vous le souhaitez, tandis que les microphones haut de gamme délivrent votre voix avec une qualité cristalline pendant les appels téléphoniques et vidéo.

Avec les fonctionnalités Bluetooth 5.0, aptX et QuickSwitch pour la prise en charge de plusieurs appareils, NURATRUE sont les seuls écouteurs sans fil dont vous aurez besoin, mélangeant forme et fonction dans un ensemble parfait.