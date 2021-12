Ces écouteurs sont une grosse affaire

Les excellents écouteurs Liberty 3 Pro de Soundcore sont défectueux, bien sûr, mais ils font partie des meilleurs écouteurs sans fil que j’ai utilisés au cours des dernières années.

De nos jours, le monde des écouteurs sans fil se divise en deux camps principaux : ceux qui accordent la priorité à la qualité sonore et ceux qui accordent la priorité à d’autres fonctionnalités, telles que le confort, la qualité des appels, la durée de vie de la batterie et d’autres spécifications. Le Liberty 3 Pro entre résolument dans la première catégorie ; ils ont une forme étrange, avec des extrémités d’ailes préinstallées qui s’avèrent nécessaires pour empêcher le corps en saillie de se déplacer pendant l’activité.

Ils sont également très bons, et à 170 $, ils sont l’un des vrais écouteurs sans fil les plus sonores à moins de 200 $.

Le nouveau Soundcore Liberty 3 Pro d’Anker offre l’une des meilleures qualités sonores d’une paire d’écouteurs sans fil ainsi que de nombreuses options de pointe et d’aile pour même les conduits auditifs les plus tenaces. Avec un excellent ANC et une qualité d’appel décente, une batterie supérieure à la moyenne et une application que vous voudrez réellement utiliser, les Liberty 3 Pros sont parmi les meilleurs écouteurs sans fil que vous pouvez acheter aujourd’hui.

Caractéristiques

Marque: Soundcore

Vie de la batterie: 7 heures (ANC désactivé), 6 heures (ANC activé), 5 heures (LDAC activé)

Bluetooth: 5.2

Conseils supplémentaires : Oui, 4 paires (S, M, L, XL)

Suppression du bruit : Oui

Écoute mono : Oui, écoute indépendante (ANC/transparence aussi)

Indice IP : IPX4

Prise en charge des codecs : SBC, AAC, LDAC

Chargement sans fil: Oui

Micros : 6 micros

Prise en charge multipoint : Oui (2 appareils)

Avantages

Excellente qualité sonore Durée de vie de la batterie décente L’application est réellement utile Prise en charge multipoint

Les inconvénients

Les commandes tactiles sont fines uniquement classées IPX4

Soundcore Liberty 3 Pro : Conception et contenu de la boîte

Comme pour tous les écouteurs Soundcore, ceux-ci sont équipés d’assez d’oreilles et d’embouts en silicone pour satisfaire même les conduits auditifs les plus difficiles. Cela rend l’expérience de déballage d’autant meilleure, car Anker s’assure que vous vous sentez bien dans votre achat.

L’étui du Liberty 3 Pro est en forme de pilule avec un dessus qui s’ouvre pour révéler un placement maladroit – vous êtes obligé de tourner les écouteurs avant de les insérer, et ils reposent suffisamment à plat pour que vous n’ayez pas de petits doigts à saisir le bout de l’aile en caoutchouc pour les extraire. Ce n’est pas mon étui préféré, surtout parce qu’il est plus grand que je ne le souhaiterais. Anker a amélioré presque tous les aspects de la conception de la génération précédente, qui était encore plus grande et plus maladroite, c’est donc au moins quelque chose.

Le boîtier se recharge via une charge sans fil USB-C ou Qi, et heureusement, le port n’est pas recouvert par un joint en caoutchouc (que j’ai rapidement rompu et retiré du modèle précédent) cette fois. Je porte l’étui dans la poche droite de mon pantalon depuis environ un mois maintenant, et bien que je le préfère un peu plus petit, ce n’est pas gênant.

Soundcore Liberty 3 Pro : Qualité sonore

La renommée du Liberty 3 Pro réside dans sa composition à deux pilotes, l’un dédié aux basses et aux médiums et l’autre, un pilote dynamique plus petit, qui se concentre sur l’atténuation des aigus. C’est une combinaison puissante dont je suis tombé amoureux sur le Liberty 2 Pro et c’est tout aussi efficace ici.

En bref, ce sont parmi les meilleurs TWE que j’ai testés, générant une quantité généreuse de sous-graves qui garantit que même les chansons les plus dynamiques sont reproduites aussi fidèlement que possible à un ensemble de casques supra-auriculaires fermés. Les basses ne sont pas écrasantes, mais les haut-parleurs coaxiaux plus gros produisent des basses précises et riches que la plupart des écouteurs ne peuvent pas recréer. Il existe également une scène sonore suffisamment large pour une paire d’écouteurs sans fil, en raison des haut-parleurs plus gros, et j’ai apprécié la séparation supplémentaire entre les instruments lors de l’écoute de morceaux comme I Heard It Through The Grapevine de Marvin Gaye.

Les 3 Pro bénéficient du support LDAC, qui manquait dans son prédécesseur. Je ne suis généralement pas un grand fan de LDAC car son utilisation accrue de la bande passante entraîne souvent des coupures et d’autres comportements incohérents – Bluetooth va Bluetooth – mais je n’ai rencontré aucun problème de ce type avec ces « budgets ». Avec Spotify ajoutant prochainement son propre niveau hi-fi pour mieux concurrencer Apple Music, Tidal, Amazon Music HD et d’autres, de véritables écouteurs sans fil prenant en charge des codecs de meilleure qualité en bénéficieront le plus. Cela dit, le manque de prise en charge de l’un des codecs de Qualcomm – pas d’aptX ou d’aptX Dynamic ici – est un peu décevant, car AAC est la seule autre option.

Le Liberty 3 Pro introduit également la suppression active du bruit dans le répertoire Soundcore, et c’est sacrément bon, surtout une fois que vous l’ajustez à votre guise. Anker a conçu l’ANC pour qu’il s’adapte à l’environnement, en utilisant ses microphones externes pour évaluer le bruit ambiant et régler la gravité en conséquence. En général, cela fonctionne plutôt bien, mais même avec un bruit de fond important, les algorithmes ANC ne sont pas assez bons pour rivaliser avec les écouteurs WF-1000XM4 de Sony et Bose QuietComfort.

Soundcore Liberty 3 Pro : Caractéristiques

L’une des meilleures fonctionnalités du Liberty 3 Pro est partagée avec de nombreux écouteurs et écouteurs Soundcore haut de gamme d’Anker : une expérience d’application exceptionnelle qui rend l’optimisation de l’expérience d’écoute non seulement joyeuse mais fructueuse. Si le dynamisme de l’ANC est insuffisant, vous pouvez régler manuellement sa force.

Vous voulez modifier les paramètres d’égalisation ? Une multitude de préréglages sont disponibles, de « Signature » ​​à « Podcast » à « Hip-Hop » à une égalisation personnalisée basée sur l’évaluation appelée HearID qui effectue un tas de (agonisant pour ce milieu de la trentaine-années-de-concert- dommages) des tests pour déterminer quelles fréquences ajuster pour tenir compte des, euh, déficiences auditives.

Vous pouvez également ajuster les commandes, ce qui est utile car il existe de nombreuses options et une grande variété d’accès : les pressions simples, doubles ou triples, ainsi que le toucher et maintenir, peuvent être configurés indépendamment pour les deux oreilles , ce qui facilite la mise en pause des pistes, l’augmentation du volume, l’activation de la transparence ou l’activation de l’Assistant Google, avec une série de gestes.

Malheureusement, les plans les mieux conçus ne sont que cela, car la zone capacitive de chaque écouteur n’est pas assez sensible pour transformer avec précision cette danse complexe en action. Trop de fois, une seule presse serait manquée ou une double pression serait traitée comme une seule presse. Je trouvais étrange que l’action en un seul clic soit désactivée dès la sortie de la boîte, mais il est clair qu’après avoir essayé de vivre avec pendant quelques semaines, Anker savait aussi bien que moi maintenant que la méthode de saisie était fondamentalement défectueuse.

Heureusement, les gestes malheureux du Liberty 3 Pro sont le seul défaut majeur; après avoir examiné le Jabra Elite 7 Pro décevant, j’étais heureux de voir le support multipoint ici, et les écouteurs se connectent rapidement et de manière fiable à deux appareils. Les écouteurs ont également un mode de transparence assez bon mais pas excellent qui utilise les microphones externes pour pomper le son de l’extérieur. Je recommanderais cependant d’éviter complètement cette fonctionnalité pendant les conversations, car contrairement à une paire d’écouteurs plus petits, vous n’allez tromper personne en lui faisant croire que vos oreilles ne sont pas encombrées. Ce sont de jolis spécimens klaxonnés, bien qu’ils soient environ 20 % plus petits que leurs prédécesseurs.

Soundcore Liberty 3 Pro contre Liberty 2 Pro

Du point de vue de la qualité des appels et du microphone, les Liberty 3 Pro sont à mi-chemin : bons, mais pas excellents. J’ai passé une douzaine d’appels ou plus dans mon temps avec les « buds » et personne ne s’est plaint de la clarté de ma voix ou de la suppression (ou de l’absence) du bruit de fond. Lors de tests directs, en enregistrant des extraits de ma voix dans une pièce calme alors que les écouteurs étaient connectés à mon MacBook Pro, les Liberty 3 Pros étaient considérablement moins clairs que les AirPods Pro et Jabra Elite 7 Pro, mais meilleurs que le Liberty Air 2 Pro. De même, les écouteurs ont moins bien fonctionné que les écouteurs Apple et Jabra lors de l’enregistrement à côté d’un ventilateur en marche, ce qui teste vraiment le courage de l’algorithme de suppression du bruit de fond.

Lors de la rédaction de cet avis, les écouteurs ont reçu deux mises à jour. Le premier prétendait améliorer la transparence et la qualité des appels dans les environnements très bruyants ; le second a amélioré les commandes tactiles et la possibilité d’utiliser l’ANC et la transparence avec un seul écouteur. J’ai remarqué des améliorations mineures du premier et aucun du dernier, mais il est encore tôt et je mettrai à jour la critique si cette opinion change.

Enfin, en ce qui concerne la durée de vie de la batterie, les écouteurs ont environ sept heures par charge avec ANC désactivé, ce qui n’est pas particulièrement notable, mais comme je préfère le laisser allumé, je suis heureux que la baisse – à six heures par écouteur – est plus qu’acceptable. Compte tenu des 18 à 24 heures supplémentaires de disponibilité de l’étui en fonction de l’utilisation, je voulais rarement une autonomie de la batterie pendant mes tests, d’autant plus que l’étui prend en charge le chargement sans fil, ce qui le rend facile à placer sur un tampon à proximité sur mon bureau lorsqu’il n’est pas utilisé.

Soundcore Liberty 3 Pro : Faut-il les acheter ?

Oui. Les Soundcore Liberty 3 Pros sont mes écouteurs sans fil préférés en ce moment, et ce n’est pas une mince affaire. Ils sonnent bien dès la sortie de la boîte, mais grâce à des outils simples intégrés à une excellente application, ils peuvent être modifiés pour un son superbe. Ils s’adaptent bien et la plénitude des tailles d’embouts et d’ailes assure presque un ajustement confortable même dans les formes de conduits auditifs les plus hostiles. L’ANC est efficace, tout comme le mode transparence – bien qu’aucun ne soit à la pointe de l’industrie – et Anker a un historique constant de mise à jour de ses écouteurs avec de nouvelles fonctionnalités et des corrections de bugs.

À 170 $ – et souvent moins avec des ventes fréquentes, Anker ne manquera pas de faire beaucoup de publicité – le Soundcore Liberty 3 Pro parvient à concurrencer assidûment les écouteurs cent dollars de plus. Plus précisément, je pense que cela devrait forcer les gens – vous, moi, n’importe qui – à réévaluer le prix demandé de 280 $ de Sony pour les WF-1000XM4, certes des écouteurs supérieurs de plusieurs manières, mais pas de 60 % plus cher.

Achetez-les si…

Votre priorité est la qualité du son Vous aimez peaufiner votre expérience Vous avez des conduits auditifs difficiles à satisfaire

Ne les achetez pas si…

Vous voulez que vos écouteurs disparaissent Vous voulez vous entraîner avec vos écouteurs Vous détestez les commandes tactiles

