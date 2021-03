Ces émissions Apple TV + sortent du parc avec des critiques – .

Le service de télévision en continu d’Apple, Apple TV +, est encore loin de la taille de rivaux comme Netflix, Amazon, etc., en termes de bibliothèque de contenu, mais le streamer a néanmoins adhéré à un modèle de déploiement lent et mesuré de titres de qualité. Et la preuve est dans le pudding – ou, plutôt, dans les notes, vis-à-vis d’au moins trois saisons d’émissions Apple TV + bénéficiant actuellement d’une cote d’approbation de 100% par les critiques en ce moment sur le site Web d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes.

Cela survient alors que le streamer d’Apple lui-même a fait l’actualité au cours des derniers jours, y compris l’annonce lundi d’un documentaire raconté par David Attenborough «The Year Earth Changed» qui devrait faire ses débuts le 16 avril (consultez la bande-annonce ici). Pendant ce temps, le tournage est en cours au Royaume-Uni sur la saison 2 de la comédie animée d’une demi-heure d’Apple, Ted Lasso, avec Jason Sudeikis. Le service vient également de faire ses débuts Appels, une émission de télévision qui ne ressemble à rien d’autre sur aucun service de streaming pour le moment, et une nouvelle série dramatique dont j’ai vu des spectateurs mais dont je ne peux pas encore parler même si j’aurais aimé pouvoir – le Justin Theroux -série dramatique dirigée The Mosquito Coast – arrive en avril, entre autres annonces et informations récentes sur Apple TV +.

En attendant, jetons également un coup d’œil à trois nouvelles saisons d’émissions Apple TV + que les critiques adorent apparemment. Les trois émissions au moment d’écrire ces lignes ont toutes des scores de critiques parfaits sur Rotten Tomatoes, et elles comprennent:

Dans For All Mankind, les téléspectateurs ont droit à une histoire alternative de la «course à l’espace» entre les États-Unis et l’Union soviétique. Selon le «consensus des critiques» de Rotten Tomatoes, la nouvelle saison «n’est pas sans hoquet, mais un travail de personnage convaincant et un sens renouvelé de l’émerveillement en font un visionnage passionnant.»

Dickinson est une interprétation quelque peu fictive de la vie de la poète américaine du dix-neuvième siècle Emily Dickinson, racontée à travers une lentille contemporaine qui comprend l’argot et le dialogue modernes, la musique moderne, etc. Le consensus des critiques des Rotten Tomatoes est que «Avec une écriture plus forte et une Hailee Steinfeld jamais meilleure, Dickinson trouve des bases plus sûres dans sa deuxième saison sans perdre aucun de ses étranges plaisirs.

La plupart des contenus qui ont tendance à attirer le plus d’attention et qui ont le plus parlé comprennent des émissions et des films destinés aux adultes. Cependant, beaucoup de ces téléspectateurs adultes ont de jeunes enfants qui ont également besoin d’être divertis, et cela est fait avec des séries comme l’animation d’Apple TV The Snoopy Show, qui a récemment fait ses débuts sur le streamer. Extrait de l’Apple TV + description de l’émission: «Le chien le plus emblématique du monde est prêt pour son gros plan. Plongez dans de nouvelles aventures avec le beagle joyeux, dansant de haut vol et rêveur, qui est rejoint par son meilleur ami Woodstock et (le) reste du gang Peanuts. «

