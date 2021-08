Ces énormes spoilers ‘Eternals’ étaient réels, et la nouvelle bande-annonce de Marvel le confirme

Marvel a sorti la bande-annonce finale d’Eternals il y a quelques jours, choquant les fans avec une révélation fantastique. La bande-annonce nous dit que Eternals se produit après Fin du jeu et explique pourquoi les Eternals n’ont jamais été en mesure d’aider l’humanité bien qu’ils aient vécu sur Terre pendant 7 000 ans. Cela peut sembler être d’énormes spoilers, mais Marvel a besoin d’eux pour préparer le terrain pour Eternals et sa connexion à Fin du jeu bien avant la première du film. Mais cette dernière bande-annonce d’Eternals contient suffisamment de nouvelles séquences pour confirmer apparemment une grosse fuite d’intrigue d’il y a quelques semaines.

Compte tenu de ce que nous avons vu dans ces deux bandes-annonces, nous pouvons vous dire de quoi parle Eternals, qui sont les vrais méchants et à quoi s’attendre des scènes de fin et de générique. Nous ne pouvons généralement pas vérifier les fuites de MCU. Mais cette fois-ci, il semble que nous le puissions. Arrêtez de lire ici si vous voulez être surpris car ce post peut contenir des spoilers massifs dont vous voudrez rester à l’écart jusqu’au début novembre, date de la première d’Eternals.

Les bandes-annonces des Éternels

Si vous êtes comme moi, alors vous adorez les spoilers Marvel. Savoir ce qui se passe change radicalement l’expérience théâtrale, oui. Mais cela ne le gâche guère. Si quoi que ce soit, je veux voir Eternals plus que n’importe quel film MCU cette année. Les bandes-annonces à elles seules indiquent que Marvel pourrait avoir un grand gagnant entre les mains. La façon dont Chloé Zhao fait un film de super-héros est quelque chose que Marvel devrait retenir pour les futurs films Avengers.

Encore une fois, avant de vous dire pourquoi et comment les bandes-annonces confirment la grande fuite de l’intrigue, je vais émettre un avertissement sévère selon lequel des spoilers massifs suivent ci-dessous. Si vous voulez les éviter, ne faites pas défiler plus loin que les deux bandes-annonces Eternals ci-dessous.

La grande fuite de l’intrigue est jeune et pleine de spoilers

La grande fuite de l’intrigue Eternals a chuté fin mars, près de deux mois avant l’arrivée de la première bande-annonce. La fuite a été publiée pour la première fois sur Reddit, avec ce commentaire d’introduction :

Ce résumé du complot nous a été envoyé il y a quelques jours, et a été suivi d’une preuve indéniable d’informations factuelles par le leaker. N’oubliez pas que cette intrigue est une projection test très précoce et qu’elle incluait des effets inachevés, des morceaux de musique temporaires et probablement des scènes qui ne parviendront pas à faire la version théâtrale. Cependant, après plusieurs plongées dans les informations d’identification de cette source, nous avons discerné qu’il s’agissait d’une fuite de complot légitime pour les éternels de novembre.

Qui sont les éternels ?

La fuite de l’intrigue indique que le film expliquera les Deviants et les Eternals au début du film. Les Célestes ont créé les deux races dans cet ordre particulier. Les Célestes ont d’abord fait les déviants, pour traquer les prédateurs qui s’attaquent à la vie intelligente sur de nouveaux mondes. Mais les Deviants ont également commencé à chasser la vie. C’est pourquoi les Célestes ont créé les Éternels. Leur mission était de tuer les Deviants.

Un éternel créant une galaxie dans la bande-annonce finale d’Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

La bande-annonce nous en dit autant. Les Éternels sont sur Terre pour observer ce qui se passe. Ils n’interviennent que lorsque des Deviants sont apparus. Et cela ne s’est pas produit depuis des siècles. C’est l’une des raisons pour lesquelles les Éternels vivent tous séparément.

Les Deviants refont surface dans la Terre d’aujourd’hui, mais toutes les scènes de bande-annonce où les Eternals les combattent ne se déroulent pas dans le présent. Les scènes où les héros portent des tenues de combat viennent du début du film. C’est alors que les Eternals arrivent sur la planète, sauvant un groupe de personnes des Deviants émergeant de l’océan.

Les Deviants peuvent sembler être les méchants de l’histoire, mais ils ne le sont pas. Quand ils apparaîtront dans les temps modernes, ils attaqueront Sersi (Gemma Chan), Dane Whitman (Kit Harington) et Sprite (Lia McHugh), selon les spoilers de l’intrigue. C’est quelque chose que la bande-annonce finale confirme. Il n’y a pas que Sersi et Sprite qui les combattent au Royaume-Uni. C’est aussi Ikaris (Richard Madden), selon la fuite.

Ajak (Salma Hayek) et Ikaris (Richard Madden) dans la bande-annonce finale d’Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

Les spoilers de l’intrigue révèlent les vrais méchants

Le véritable chef des Eternals est Ajak (Salma Hayek), que nous voyons pour la première fois dans la bande-annonce. Elle dit à Ikaris qu’il y a une émergence dans les travaux suite à l’afflux massif d’énergie qui a suivi les clichés d’Infinity Stones dans Fin du jeu. À ce stade, la bande-annonce nous fait croire que ce sont les Deviants qui veulent quelque chose avec la planète. Et quoi que ce soit, cela pourrait être un événement cataclysmique mettant fin au monde.

Gilgamesh (Don Lee) bloque Thena (Angelina Jolie) dans la bande-annonce finale d’Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

La fuite de l’intrigue nous dit que les Célestes sont les vrais méchants. Ils protègent la vie sur les mondes émergents car cette vie alimente un Céleste émergent. Tiamut est le Céleste enterré à l’intérieur de la Terre, et le retour de toute cette vie intelligente sur Terre est ce qui nourrit Tiamut. Les éternels protègent pratiquement la vie juste pour que les œufs célestes puissent émerger après des éons de croissance, disent les spoilers de l’intrigue.

Lorsqu’un céleste émerge, la planète entière et la vie sur celle-ci sont détruites. L’esprit des Eternals se réinitialise, car ce sont essentiellement de puissants robots humanoïdes. Le cycle recommence sur un autre monde.

Arishem, une bande-annonce finale de Celestial in Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

La fuite de l’intrigue explique que Thena (Angelina Jolie) a des problèmes de mémoire dans le film précisément parce qu’elle sait que la planète est condamnée. La fuite indique que Thena vit en Australie avec Gilgamesh (Don Lee) et qu’elle attaque des Éternels au hasard à cause de ses problèmes de mémoire – nous la voyons engager Gilgamesh dans la bande-annonce.

Par conséquent, le Celestial rouge que l’on voit dans la bande-annonce finale est le grand méchant d’Eternals. Appelons-le par son nom : Arishem (en rouge ci-dessus).

Les éternels assis autour de la statue d’un céleste dans la bande-annonce finale des éternels. Source de l’image : Marvel Studios

Qui meurt dans Eternals

Ajak est le chef et guérisseur du groupe, et elle est la seule en contact avec les Célestes. La fuite de l’intrigue nous dit que nous la découvrons morte au ranch que nous voyons dans la bande-annonce finale. C’est là que les Eternals lui rendent visite après l’attaque britannique. Nous ne voyons jamais vraiment Salma Hayek avec les autres Eternals dans la bande-annonce. Il y a une scène qui nous montre tous les Eternals autour d’une table ronde sur un navire, avec Ajak recevant un implant de gorge doré rond.

Ajak (Salma Hayek) reçoit un implant doré dans la bande-annonce finale d’Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

C’est censé être l’appareil qui permet à Ajak de parler aux Célestes. Et cet implant de gorge se déplacera vers Sersi quand ils la trouveront. Qui a tué Ajak ? Si vous avez vu les bandes-annonces et que vous avez tout lu jusqu’à présent, il est assez clair qui aide les Célestes. Ikaris pourrait être la chose la plus proche du MCU à Superman jusqu’à présent. Mais c’est lui qui a tué Ajak, selon la fuite de l’intrigue. Et la bande-annonce finale le montre dans un accès de rage près du ranch où il a parlé à Ajak au début du clip.

Ikaris (Richard Madden) s’effondre dans la bande-annonce finale d’Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

Sersi, l’intérêt amoureux de longue date d’Ikaris, finira par apprendre ce qu’Ikaris a fait. Et qu’il a quitté le groupe il y a des centaines d’années parce qu’il connaissait le plan des Célestes pour la Terre.

Les spoilers disent qu’Ikaris pense que le travail des Célestes doit continuer. C’est pourquoi il a tué Ajak. Sprite et Kingo (Kumail Nanjiani) seront d’accord avec lui, mais Kumail aidera néanmoins les Éternels à arrêter les Célestes.

Les autres victimes

Tous les autres Eternals veulent protéger les humains, disent les spoilers. C’est quelque chose que les bandes-annonces confirment.

Phastos (Brian Tyree Henry), le personnage ouvertement gay du film, est le constructeur de gadgets Eternals. Il veut les aider afin qu’il puisse protéger son mari et ses enfants. Le morceau Ikea à la fin de la bande-annonce finale montre que la maison de Phastos est remplie de jouets, typiques d’une maison familiale.

De gauche à droite Phastos (Brian Tyree Henry), Sersi (Gemma Chan) et Ikaris (Richard Madden) dans la bande-annonce finale d’Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

Gilgamesh a peut-être de super compétences en boxe, mais il mourra dans la forêt tropicale en combattant les Deviants. La fuite de l’intrigue dit que c’est là que vit Druig (Barry Keoghan). Son pouvoir est le contrôle de l’esprit et il a créé sa tribu semblable à un culte dans cette forêt tropicale.

En fin de compte, les Eternals survivants seront divisés en deux, disent les spoilers de l’intrigue. Encore une fois, Gilgamesh et Ajak meurent avant le conflit final. Nous avons Ikaris et Sprite aidant les Célestes. Contre eux se trouvent les six Éternels restants : Druig, Makkari, Kingo, Phastos, Sersi et Thena. Makkari (Lauren Ridloff), en passant, a vécu sur le navire Eternals, disent les spoilers de l’intrigue. Les premières bandes-annonces d’Eternals semblent le confirmer. Cherchez simplement le hall en désordre où elle lit des livres dans la bande-annonce.

Makkari (Lauren Ridloff) dans la bande-annonce d’Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

La fin de partie de l’intrigue des Eternals

La fuite de l’intrigue indique que Phastos concevra un appareil Uni-Mind qui permettra à Druig de canaliser toutes les énergies des Eternals pour contrôler Tiamut et le rendormir. Sersi utilisera l’appareil pour amplifier son pouvoir, et elle transformera Tiamut en marbre alors qu’il émerge de l’océan Indien, selon la fuite.

La bande-annonce finale taquine quelque chose émergeant de l’océan. En outre, l’éruption du volcan pourrait également être liée à Tiamut. Les spoilers de l’intrigue disent que l’émergence de Tiamut pourrait être responsable des tremblements de terre plus tôt dans le film. Et rappelons-nous qu’Okoye (Danai Gurira) dit que les Avengers “le gèrent en ne le manipulant pas” quand Nat (Scarlet Johansson) l’a parlé des tremblements de terre sous l’océan au début de Fin du jeu. Nous pensions que c’était Namor, mais c’était probablement Tiamut depuis le début.

De gauche à droite : Sprite (Lia McHugh), Ikaris (Richard Madden), Thena (Angelina Jolie), Kingo (Kumail Nanjiani), Gilgamesh (Don Lee), King’s valet (Harish Patel) et Sersi (Gemma Chan) dans Eternals Bande annonce. Source de l’image : Marvel Studios

Ikaris volera dans l’espace vers le soleil, bien qu’il ne soit pas clair s’il meurt ou non. Sersi transformera ensuite Sprite en un véritable humain, selon la fuite de l’intrigue.

Les autres Éternels se sépareront. Thena, Makkari et Druig embarqueront sur le navire pour arrêter le même cercle de destruction ailleurs dans l’univers. Sersi, Kingo et Phastos resteront sur Terre. Mais vous vous souvenez d’Arishem ? Il les entraînera dans l’espace.

Les spoilers de la scène post-générique

Si la fuite de l’intrigue est correcte et que les bandes-annonces d’Eternals semblent en confirmer de nombreux aspects, Eternals aura deux scènes post-crédit. Dans l’un, Dane sort une épée emballée d’une vieille boîte. Alors qu’il le touche, une voix hors écran l’arrête. Nous savons que Kit Harington jouera la version Whitman de Black Knight dans le MCU.

La deuxième scène post-crédits nous donne Pip the Troll sur le navire Eternals, présentant Starfox, le frère de Thanos. Les rumeurs disent que Harry Styles jouera Starfox, mais c’est quelque chose que nous n’avons pas encore annoncé.

Les Eternals en tenue de combat dans la bande-annonce finale des Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

Au fait, Starfox et Thanos sont tous les deux des éternels. Mais Thanos a des gènes Deviants, ce qui explique son apparence. Et tant qu’on y est, Thanos est le cousin de Thena.

Ces gros spoilers de l’intrigue Eternals pourraient-ils être inexacts? J’en doute fortement à ce stade. Mais Marvel pourrait toujours apporter des modifications au script, surtout en ce qui concerne les post-crédits.

Le film sort le 5 novembre et j’ai hâte de le voir.