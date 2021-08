Ces entreprises exigent que leurs employés se fassent vacciner ⋆ .

in

Au cours des dernières semaines, au milieu d’une augmentation des cas de COVID-19 à travers le pays, les employeurs ont commencé à mettre en œuvre une politique qu’ils avaient évitée tout au long de la pandémie : les mandats de vaccination.

De plus en plus d’entreprises édictent des exigences selon lesquelles les employés reçoivent un vaccin COVID-19 avant de retourner sur le lieu de travail. En vertu de certaines ordonnances, ceux qui ne sont pas vaccinés doivent suivre des directives de sécurité strictes, notamment des tests réguliers, une distanciation sociale et des mandats de masque. Certaines exceptions sont faites pour ceux qui ont droit à des exemptions médicales ou religieuses.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, 70,4% des adultes américains ont reçu au moins une dose du vaccin COVID-19 au 6 août.

Bien que les tribunaux se soient historiquement rangés du côté des efforts des employeurs pour établir des mandats de vaccination sur leurs lieux de travail, de nombreuses entreprises ont hésité à mettre de telles règles en vigueur. En mai, seulement 7% des entreprises avaient une politique de vaccination obligatoire, selon une étude de Tinypulse.

Mais à mesure que la variante Delta se répand, les grands employeurs de divers secteurs établissent leurs propres directives. Dans certains cas, ils diffèrent grandement d’une entreprise à l’autre.

Voici quelques employeurs du secteur privé qui ont annoncé des mandats de vaccination et les détails de leurs politiques :

Cisco

Cisco a déclaré le 29 juillet qu’il exigerait que les employés entrant dans ses bureaux soient entièrement vaccinés. Mais comme beaucoup dans le secteur de la technologie, Cisco poursuit une approche hybride du travail, et les employés qui restent à la maison ne seront pas tenus de présenter une preuve de vaccination.

PorteDash

DoorDash exigera que tous les employés de l’entreprise qui choisissent de travailler dans des bureaux soient vaccinés, selon un rapport de Spectrum News. Les politiques de vaccination actuelles ne s’appliquent pas aux « dashers », la vaste main-d’œuvre qui livre les commandes.

La société a annoncé le 22 juillet qu’elle allait modifier son modèle pour offrir davantage d’opportunités hybrides aux employés de l’entreprise.

Facebook

Facebook exigera que les travailleurs basés aux États-Unis soient vaccinés lorsque l’entreprise rouvrira ses bureaux à l’échelle nationale. Facebook n’a pas précisé quand la politique entrerait en vigueur.

Compagnies aériennes frontières

Frontier Airlines exigera que les employés soient entièrement vaccinés et présentent une preuve avant le 1er octobre. Les employés qui ne peuvent pas se faire vacciner ou qui refusent de le faire devront fournir régulièrement des résultats de test de coronavirus négatifs.

Google

Google exigera que tous les employés retournant dans ses bureaux soient vaccinés. Les employés seront informés 30 jours avant leur retour au bureau.

Le mandat dépendra de la disponibilité des vaccins dans certaines régions.

Les travailleurs d’Hollywood

Les producteurs peuvent exiger que tous leurs acteurs et membres d’équipe soient entièrement vaccinés s’ils travaillent à proximité des acteurs. Les mandats seront au cas par cas.

Aliments Tyson

Tyson exigera que les employés actuels des bureaux américains soient complètement vaccinés avant le 1er octobre, mais donnera aux employés d’autres installations jusqu’au 1er novembre pour être complètement vaccinés. Moins de la moitié des employés de Tyson sont actuellement vaccinés.

Tous les nouveaux employés doivent être complètement vaccinés avant de commencer. Les employés syndicaux ne sont pas tenus d’être vaccinés, mais des conversations ont lieu, a déclaré Tyson.

United Airlines

United Airlines exigera que tous les employés basés aux États-Unis soient complètement vaccinés d’ici le 25 octobre.

Les employés qui ne fournissent pas de preuve de vaccination seront licenciés, a rapporté l’Associated Press. La compagnie aérienne exige que les nouvelles recrues soient vaccinées depuis la mi-juin.

Walgreens

La société pharmaceutique exigera que tous les employés des bureaux de soutien aux États-Unis soient complètement vaccinés d’ici le 30 septembre. Les employés qui refusent d’adhérer à la politique devront s’inscrire à un programme de test COVID-19. Les règles ne s’appliquent pas aux employés du commerce de détail de l’entreprise.

Walt Disney Co.

Disney exige que tous les employés salariés et non syndiqués travaillant aux États-Unis soient entièrement vaccinés. L’entreprise a donné 60 jours aux employés pour se conformer.

Toutes les nouvelles recrues devront être entièrement vaccinées dès leur entrée en fonction.

Walmart

Walmart exigera que tous les travailleurs de son siège social et les directeurs qui voyagent à l’intérieur du pays soient complètement vaccinés d’ici le 4 octobre. La politique n’inclut pas ses effectifs de vente au détail, selon l’Associated Press.

Le Washington Post

L’agence de presse exigera que les employés soient complètement vaccinés d’ici la mi-septembre, selon un rapport de .. Être vacciné sera une nouvelle condition d’emploi à l’avenir.

