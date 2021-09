Ces équipes de la NFL restent invaincues jusqu’à la semaine 3

En trois semaines, seule une poignée d’équipes restent invaincues.

De nombreux fans de la NFL se seraient attendus à ce que les Chiefs de Kansas City, les Buccaneers de Tampa Bay, les Bills de Buffalo et les Packers de Green Bay soient parmi les dernières équipes à avoir un zéro dans la colonne des pertes, mais la liste restreinte des équipes invaincues a pris d’assaut la ligue. et ont surpris leur chemin vers trois victoires consécutives pour lancer la saison 2021 de la NFL.

Voici les franchises qui démarrent à chaud.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Le plaqueur défensif des Jets de New York Sheldon Rankins tacle le quart-arrière des Denver Broncos Teddy Bridgewater (5) au cours de la première moitié d’un match de football de la NFL le dimanche 26 septembre 2021, à Denver. (AP Photo/Jack Dempsey) ((AP Photo/Jack Dempsey))

Les Broncos ont remporté une victoire par blanchissage de 26-0 contre les Jets de New York dimanche après-midi.

L’ancien MVP du Super Bowl Von Miller et sa compagnie ont limogé le quart-arrière recrue des Jets Zach Wilson à cinq reprises et ils l’ont intercepté à deux reprises tout en le maintenant à 160 verges par la passe.

Denver est parti pour son premier départ 3-0 en cinq ans. Les Broncos ont remporté des victoires contre les Giants de New York et les Jaguars de Jacksonville au cours des deux premières semaines de la saison. Leur emploi du temps deviendra un peu plus difficile alors qu’ils affronteront les Ravens de Baltimore, les Steelers de Pittsburgh et les Raiders de Las Vegas au cours des trois prochaines semaines.

Le demi de coin des Cardinals de l’Arizona, Byron Murphy (7), célèbre son touché contre les Jaguars de Jacksonville sur une passe interceptée lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL, le dimanche 26 septembre 2021, à Jacksonville, en Floride (AP Photo/Phelan M. Ebenhack ) ((AP Photo/Phelan M. Ebenhack))

L’Arizona a évité la surprise en s’imposant 31-19 contre les Jaguars de Jacksonville dimanche.

Le quart-arrière Kyler Murray a complété 28 des 34 passes pour 316 verges et il a obtenu un touché au sol. Le receveur large AJ Green a réussi cinq réceptions pour 112 verges et Christian Kirk a réussi sept attrapés pour 104 verges.

Le demi de coin des Cardinals Byron Murphy a intercepté la recrue des Jaguars Trevor Lawrence à deux reprises, dont l’un a été renvoyé pour un touché défensif. Les Cardinals se sont améliorés à 3-0 pour la première fois depuis 2015. Ensuite, l’Arizona se rendra à Los Angeles pour affronter les Rams dans une bataille d’équipes invaincues.

Le quart-arrière des Panthers de la Caroline, Sam Darnold (14), sort de sa poche contre les Texans de Houston lors de la première moitié d’un match de football de la NFL le jeudi 23 septembre 2021 à Houston. (Photo AP/Eric Christian Smith)

Les Panthers sont repartis avec une victoire de 24-9 sur les Texans de Houston jeudi pour lancer la troisième semaine.

Le quart-arrière Sam Darnold a complété 23 des 34 passes pour 304 verges et le receveur large DJ Moore a capté huit réceptions pour 126 verges dans la victoire. La défensive la mieux classée de la Caroline a limogé le quart-arrière des Texans Davis Mills à quatre reprises et l’a limité à 168 verges par la passe.

Les Panthers se rendront à Dallas pour affronter les Cowboys lors de la quatrième semaine.

Le quart-arrière des Las Vegas Raiders Derek Carr (4) célèbre après que le receveur large Hunter Renfrow a marqué un touché contre les Dolphins de Miami lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL, le dimanche 26 septembre 2021, à Las Vegas. (Photo AP/Rick Scuteri) ((Photo AP/Rick Scuteri))

Les Raiders ont remporté leur deuxième victoire en prolongation en trois semaines lorsqu’ils ont battu les Dolphins de Miami à Las Vegas dimanche 31-28.

Le quart-arrière des Raiders Derek Carr a complété 26 des 43 passes pour 386 verges et deux touchés et le porteur de ballon Peyton Barber a réussi 23 courses pour 111 verges et un score. Le botteur Daniel Carlson a inscrit un botté de placement de 22 verges à la fin de la période de prolongation.

Las Vegas affrontera les Chargers lors de la troisième semaine.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le quart-arrière des Rams de Los Angeles Matthew Stafford (9) passe au porteur de ballon Sony Michel (25 ans) lors de la première mi-temps d’un match de football de la NFL le dimanche 26 septembre 2021 à Inglewood, Californie (AP Photo/Kevork Djansezian) (( AP Photo/Kevork Djansezian))

Les Rams ont remporté la victoire 34-28 contre les Buccaneers.

Le quart-arrière de Los Angeles Matthew Stafford – un candidat MVP pendant trois semaines – a complété 27 des 38 passes pour 343 verges et quatre passes de touché dans la victoire. Le receveur large DeSean Jackson a réussi trois réceptions pour 120 verges et un score, et Cooper Kupp a réussi neuf attrapés pour 96 verges et deux touchés.

Les Rams accueilleront les Cardinals dans une confrontation NFC West.