Ces escroqueries aux chèques de relance volent l’argent des gens • .

Il y a une chose très malheureuse et ennuyeuse qui est allée de pair avec la distribution des paiements de relance par le gouvernement fédéral au cours des dernières semaines et des derniers mois. C’est une pléthore d’escroqueries aux chèques de relance, qui peuvent séparer les victimes sans méfiance de leur argent si elles ne font pas attention.

L’IRS a envoyé un avertissement concernant des escroqueries spécifiques à surveiller, après qu’elles aient pratiquement explosé récemment. “Même si les contribuables ont reçu plusieurs séries de paiements à impact économique, nous avons vu les escroqueries par phishing augmenter cet été”, a déclaré Jim Lee, chef des enquêtes criminelles de l’IRS. “Le nombre de tentatives d’escroquerie signalées a atteint des niveaux que nous n’avons pas vus depuis plus d’une décennie.”

L’IRS met en garde contre les escroqueries aux contrôles de relance

Les criminels changent constamment de tactique, prévient l’IRS. Voici quelques-uns des schémas à surveiller :

SMS annonçant qu’un contribuable est éligible à un paiement de relance. Et qu’ils doivent cliquer sur un lien pour compléter les informations nécessaires pour le réclamer. E-mails d’hameçonnage prétendant que l’IRS a calculé « l’activité fiscale » d’un contribuable, ce qui montre qu’il est éligible à un paiement d’impact économique d’un montant spécifique.

L’IRS dit que l’un des meilleurs moyens de vous protéger contre des activités néfastes comme celle-ci est de comprendre comment l’agence communique avec les contribuables. D’une part, il n’envoie pas de SMS ou d’e-mails non sollicités. Donc, si vous en obtenez un, c’est un énorme drapeau rouge.

L’IRS ne menace pas non plus les individus de prison ou de poursuites judiciaires. Il n’exige pas non plus de paiement d’impôts sur les cartes-cadeaux ou via la crypto-monnaie.

Autres choses à surveiller

Autres signaux d’alarme pouvant servir d’avertissement concernant les escroqueries : voyez si vous pouvez repérer les erreurs. Comme les fautes de grammaire, de majuscule et d’orthographe dans les e-mails et les textes, « qui servent d’indicateurs de fraude », selon l’IRS. De plus, ne cliquez sur aucune URL raccourcie, car cela peut conduire à des sites Web frauduleux.

L’IRS déclare que « les contribuables qui reçoivent des e-mails non sollicités ou des tentatives de médias sociaux pour recueillir des informations qui semblent provenir de l’IRS ou d’une organisation étroitement liée à l’IRS, doivent transmettre le message à phishing@irs.gov. Les contribuables sont encouragés à ne pas engager des fraudeurs potentiels en ligne ou au téléphone. »

En attendant, les contribuables qui pensent être victimes d’une arnaque au chèque de relance ? Ils peuvent déclarer la fraude ou le vol à l’inspecteur général du Trésor chargé de l’administration fiscale. Les rapports peuvent être effectués en ligne sur TIPS.TIGTA.GOV. De plus, « si vous pensez être victime d’un vol d’identité à la suite d’une escroquerie, visitez la page Web du Guide du contribuable sur le vol d’identité pour savoir quelles mesures prendre. »

Pour en savoir plus sur les escroqueries liées au COVID-19 et autres stratagèmes financiers, des informations supplémentaires sont disponibles sur IRS.gov. Et les informations officielles de l’IRS sur COVID-19 et les paiements à impact économique peuvent être trouvées sur la page Coronavirus Tax Relief.